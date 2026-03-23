Thomas Müller, ehemaliger deutscher Nationalspieler und aktuell bei den Vancouver Whitecaps in der MLS unter Vertrag, hat Spanien als seinen persönlichen Favoriten für die im Sommer anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko genannt.
"Haben die gleiche Spielidee": Thomas Müller hat einen Top-Favoriten für die WM
"Im Favoritenkreis sind immer die üblichen Verdächtigen. Wenn ich eine Mannschaft herausheben müsste, wären es vom Gefühl her die Spanier, weil die es als Team immer irgendwie schaffen, diese Einzelkönner, die sie haben, als Team sehr flüssig und harmonisch aufzustellen", sagte er bei einer Magenta-Veranstaltung in München.
"Die haben die gleiche Spielidee. Du siehst, es hat alles Hand und Fuß miteinander", ergänzte er.
- AFP
Fünf Teams werden von Thomas Müller genannt
Neben den Spaniern nannte Müller auch noch Frankreich mit einer "enormen Talentdichte", wie er es ausdrückte: "Die könnten auch drei Kader zur WM schicken, bei denen wir sagen 'Oh, wow!‘", befand Müller.
Als weitere aussichtsreiche Mannschaften zählte Müller auf: "Portugal, Argentinien, Deutschland. Ich will uns da schon noch mit reinnehmen", sagte er.
Thomas Müller: "Habe andere Nationen noch mehr auf dem Zettel"
Mit Blick auf das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte Müller: "Es ist nicht so, dass wir der Super-Underdog sein müssen. Ich vermisse bei uns die Konstanz über die letzten Jahre, die konstanten Siege, diese konstant-dominanten Leistungen. Aber man sieht immer zwischendurch, was wir können."
Als Fazit erklärte Müller: "Ich habe andere Nationen noch mehr auf dem Zettel. Das Fan-Herz schlägt logischerweise für Deutschland."
Müller absolvierte 131 Länderspiele für das DFB-Team, in denen ihm 45 Tore und 41 Vorlagen gelangen. Seinen letzten Auftritt im Deutschland-Trikot hatte er 2024 im verlorenen EM-Viertelfinale gegen Spanien.
Die nächsten Spiele des DFB-Teams:
- 27.03., 20.45 Uhr: Schweiz - Deutschland
- 30.03., 20.45 Uhr: Deutschland - Ghana
- 31.05., 20.45 Uhr: Deutschland - Finnland
- 06.06., 20.30 Uhr: USA - Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".