"Haben die gleiche Spielidee": Thomas Müller hat einen Top-Favoriten für die WM

"Im Favoritenkreis sind immer die üblichen Verdächtigen. Wenn ich eine Mannschaft herausheben müsste, wären es vom Gefühl her die Spanier, weil die es als Team immer irgendwie schaffen, diese Einzelkönner, die sie haben, als Team sehr flüssig und harmonisch aufzustellen", sagte er bei einer Magenta-Veranstaltung in München.

"Die haben die gleiche Spielidee. Du siehst, es hat alles Hand und Fuß miteinander", ergänzte er.