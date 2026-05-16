"Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", sagte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach bei Sky.
"Habe meine Infos": Oliver Baumann spricht Klartext über Manuel Neuer und die WM
"Ich habe meine Infos - von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch", so Baumann.
Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob Manuel Neuer als WM-Stammtorhüter in die DFB-Auswahl zurückkehren sollte oder nicht. Der Bayern-Kapitän steht angeblich im vorläufigen 55er-Kader für die WM, den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der FIFA melden musste.
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Kehrt Manuel Neuer ins DFB-Team zurück?
Neuer äußerte sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag unklar. "Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal", sagte Neuer, der mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal "das gesamte Jahr über" Kontakt.
Die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren. "Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".