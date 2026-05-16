"Habe meine Infos": Oliver Baumann spricht Klartext über Manuel Neuer und die WM

Neuer äußerte sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag unklar. "Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal", sagte Neuer, der mit leichten Wadenproblemen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Mit Nagelsmann habe er immer wieder mal "das gesamte Jahr über" Kontakt.

Die Frage, ob er es als Affront gegen ihn werten würde, wenn der 40-jährige Neuer seinen Platz im Tor einnehmen würde, wollte Baumann nicht kommentieren. "Da kann ich nichts zu sagen. Fragt ihn (Nagelsmann, Anm. d. Red.) heute Abend, er ist im Sportstudio. Das ist keine Frage an mich."