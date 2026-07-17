Gewinnt Lionel Messi den Ballon d'Or? Ein Social-Media-Post entfacht die Debatten

Bis dato hat nur einmal ein außerhalb Europas aktiver Spieler den Ballon d'Or gewonnen: Lionel Messi 2023 kurz nach seinem Wechsel zu Inter Miami. Wobei er damals für die Saison 2022/23 geehrt wurde, in der er noch für Paris Saint-Germain gespielt hatte. Grund für seine Wahl war aber natürlich der WM-Titel mit Argentinien im Dezember 2022.

Vor Beginn dieser WM galt Messi als praktisch chancenlos. Er schoss zwar viele Tore für Miami und gewann die MLS, international hat dieser Titel aber keine Relevanz. Dann führte Messi Argentinien jedoch mit acht Toren und vier Assists praktisch im Alleingang ins Finale, wo am Sonntag Spanien wartet. Bei den Buchmachern ist Messi mittlerweile Favorit auf den Ballon d'Or. Sollte er tatsächlich die Auszeichnung bekommen, wäre es letztlich der Lohn für exakt acht WM-Spiele. Mit dem Finale endet der Bewertungszeitraum offiziell.

Vor den Halbfinals galten noch Englands Harry Kane und Frankreichs Kylian Mbappe als Topfavoriten. Beide spielten individuell überragende Saisons, verpassten mit ihren Klubs FC Bayern und Real Madrid aber den Gewinn der Champions League. Durch das jeweilige Ausscheiden im WM-Halbfinale gehen sie auch beim zweiten großen Turnier des Jahres leer aus. Hoffnung machen sollte ihnen aber ausgerechnet Messi. Er holte 2010 den Ballon d'Or in einem WM-Jahr, ohne das Turnier oder die Champions League gewonnen zu haben.