"Geschichte geschrieben!" Mohamed Salah feiert bei der WM einen historischen Coup - und will mehr

"Wir haben heute Geschichte geschrieben", sagte Salah nach dem historischen 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland am zweiten Spieltag der Gruppenphase: "Man sieht viele Mannschaften Spiele gewinnen, aber für uns kommt das nicht sehr oft vor." Erst im neunten Anlauf war den "Pharaonen" der ersehnte erste Sieg bei einer WM-Endrunde gelungen. Dank Salah, der ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hatte - und damit auch die Gerüchte der vergangenen Woche vorerst vergessen machte.

In der Heimat war nach Salahs Auswechslung beim 1:1 zum Auftakt gegen Belgien über eine mögliche Missstimmung des Stars spekuliert worden. Trainer Hossam Hassan hatte die Spekulationen anschließend entschieden zurückgewiesen. Salah, so der Coach, sei ein "großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt." Auch nach dem Erfolg von Vancouver lobte Hassan seinen Kapitän für dessen "harte Arbeit", aber auch sich selbst.