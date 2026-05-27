Wie aus einem Bericht von The Independent hervorgeht, denkt man beim Stammverein des 19-jährigen Kroaten, Tottenham Hotspur, darüber nach, den Vertrag mit Vuskovic zu verlängern und ihn anschließend erneut auszuleihen.
Gerüchte aus England: HSV darf wohl auf Wende im Poker um Luka Vuskovic hoffen
Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Londonern ist noch bis zum 30. Juni 2030 gültig, allerdings wird die Verlängerung wohl mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einhergehen, die Vuskovic langfristig an die Spurs binden und etwaige Wechselgedanken beiseite wischen soll.
Bei einer erneuten Leihe käme dann auch der HSV ins Spiel. In der Vergangenheit äußerten sowohl die Rothosen als auch Vuskovic selbst Gedankenspiele, wonach man sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit vorstellen könne.
Der 19-Jährige äußerte etwa immer wieder den Wunsch, zusammen mit seinem Bruder Mario, der die letzte Saison wegen einer Dopingsperre verpasste, für den HSV auflaufen zu wollen.
Vuskovic beim HSV unumstrittener Stammspieler
In der vergangenen Spielzeit gehörte Vuskovic zu den ganz großen Überraschungen der Bundesliga. Bei den Hamburgern war er unter Trainer Merlin Polzin unumstrittener Stammspieler und absolvierte wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele (sechs Tore, eine Vorlage).
Folglich steht der Innenverteidiger bei einer Vielzahl von Topklubs auf dem Zettel. Unter anderem der FC Bayern München soll zu den Vereinen gehören, die sich mit einer Verpflichtung des 19-Jährigen auseinandersetzen.
Darüber hinaus beschäftigt sich wohl auch der FC Barcelona mit Vuskovic. Dort soll es bereits zu ersten Gesprächen zwischen Klub und Spieler gekommen sein.