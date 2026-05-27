Gerüchte aus England: HSV darf wohl auf Wende im Poker um Luka Vuskovic hoffen

Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Londonern ist noch bis zum 30. Juni 2030 gültig, allerdings wird die Verlängerung wohl mit einer deutlichen Gehaltserhöhung einhergehen, die Vuskovic langfristig an die Spurs binden und etwaige Wechselgedanken beiseite wischen soll.

Bei einer erneuten Leihe käme dann auch der HSV ins Spiel. In der Vergangenheit äußerten sowohl die Rothosen als auch Vuskovic selbst Gedankenspiele, wonach man sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit vorstellen könne.

Der 19-Jährige äußerte etwa immer wieder den Wunsch, zusammen mit seinem Bruder Mario, der die letzte Saison wegen einer Dopingsperre verpasste, für den HSV auflaufen zu wollen.