Nach dem WM-Aus mit Brasilien denkt Rekordtorschütze Neymar laut einem Bericht von UOL Esporte über ein sofortiges Karriereende nach. Demnach erwägt der 34-jährige Offensivstar ganz konkret, seine Fußballschuhe vorzeitig komplett an den Nagel zu hängen. Aktuell steht der Neymar bei seinem Heimatverein FC Santos unter Vertrag. Dieses Arbeitspapier läuft noch bis zum Ende des Kalenderjahres, doch ob der Angreifer dieses vor dem Hintergrund der jüngsten Enttäuschungen überhaupt noch erfüllen wird, gilt in seiner Heimat als völlig offen.
Geht er noch einen Schritt weiter? Bei Neymar steht nach dem WM-Aus mit Brasilien offenbar eine fundamentale Entscheidung an
Den endgültigen Abschied aus der Nationalmannschaft hat der Profi, der in Europa vor allem durch seine Stationen beim FC Barcelona und bei Paris Saint-Germain Weltruhm erlangte, bereits unmittelbar nach dem Abpfiff gegen Norwegen (1:2) besiegelt. "Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört", erklärte Neymar im brasilianischen Fernsehen.
Damit verlässt er die Selecao nach insgesamt 130 Länderspielen, in denen er 80 Tore erzielte. Mit dieser Quote verabschiedet er sich als alleiniger Rekordtorschütze seines Landes und zog in dieser Statistik sogar an der verstorbenen Legende Pele vorbei.
- AFP
Wie oft spielte Neymar bei der WM?
Dass es für den verletzungsanfälligen Routinier überhaupt noch einmal zu einer Weltmeisterschaft reichen würde, kam für viele Experten unerwartet. Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte Neymar, der seit Ende des Jahres 2023 kein einziges Länderspiel mehr bestritten hatte, überraschend in das finale Aufgebot berufen.
Im Turnierverlauf reichte es für Neymar letztlich zu zwei Einsätzen: Im finalen Gruppenspiel gegen Schottland sowie in der besagten Achtelfinal-Begegnung gegen Norwegen stand er auf dem Rasen. Gegen die Skandinavier erzielte er tief in der Nachspielzeit (90.+10) per Strafstoß den Treffer zum 1:2-Endstand - ein Tor, das jedoch keine sportliche Wende mehr einleitete, sondern reine Ergebniskosmetik blieb.
Lothar Matthäus: Deutliche Kritik gegen Neymar
Die Art und Weise des Ausscheidens sowie das persönliche Auftreten des Kapitäns riefen teils scharfe Kritik auf den Plan. Lothar Matthäus rechnete in seiner Funktion als TV-Experte gnadenlos mit Neymar ab. "Mich freut es, dass Brasilien ausgeschieden ist. Ich kann dieses Lamentieren und Gestikulieren einfach nicht mehr sehen", fand der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky deutliche Worte.
Besonders Neymars Verhalten rund um den späten Elfmetertreffer kritisierte Matthäus. Anstatt im Angesicht des drohenden Ausscheidens keine Zeit zu verlieren, lieferte sich der Schütze vor der Ausführung hitzige Wortgefechte mit Norwegens Schlussmann Örjan Nyland.
Auch nach dem verwandelten Strafstoß suchte der 34-Jährige den Weg zum Keeper, um provokant vor ihm zu jubeln - wertvolle Sekunden verstrichen ungenutzt, obwohl die Selecao dringend ein weiteres Tor für das Erreichen der Verlängerung benötigt hätte.
"Anstatt den Strafstoß schnell auszuführen, hat Neymar vor und nach dem Schuss mit dem Torhüter diskutiert. An diesem Verhalten erkennt man, dass er sein Ego über den Erfolg der Mannschaft stellt", sagte Matthäus.
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Häufig gestellte Fragen
Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.
Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.
Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lauft der Offensivspieler seit vielen Jahren mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.
Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.
Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.
Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.
Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.
Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Jahresende.
Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.
Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupé. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.
Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.
Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.
Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.
- Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.
In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt zwischen 100 und 185 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.
Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 33, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.
- Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb (bisher) aus.
Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.
Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.