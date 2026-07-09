Gehalt, Dauer und ein pikantes Detail: Jürgen Klopps Vertrag als neuer Bundestrainer enthüllt

Demnach sei ein Vertrag bis zur WM 2030 angedacht, alle "wesentlichen Punkte" seien besprochen - und der 2014er-Weltmeister Per Mertesacker soll zum Verband kommen.

Die Auflösung von Klopps Vertrag als Red-Bull-Fußballchef bis 2029 gilt als wichtigste Hürde, die auf dem Weg ins Amt des Bundestrainers zu nehmen ist. Offensichtlich ist das Thema Millionen-Ablöse jedoch vom Tisch, stattdessen soll Klopp (59) dem österreichischen Energydrink-Konzern als Werbebotschafter erhalten bleiben. Zumindest das dürfte mit Blick auf das Standing des Konzerns im Fußball unter Fans für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Die Befürchtungen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezüglich des Gehalts von Klopp werden sich indes offenbar nicht bestätigten. Laut Bild-Angaben soll Klopp nur "minimal mehr als Vorgänger Julian Nagelsmann pro Jahr kassieren (7 Millionen Euro). Matthäus hatte zuvor von einem finanziellen "Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet" gesprochen.

Auch Klopps Deal mit adidas (der DFB wird zu Nike wechseln) sei kein Problem, da dieser nach der WM auslaufe. Der DFB, adidas und der zuständige Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff antworteten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.