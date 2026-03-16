Gazzetta – Juventus an Pellegrini interessiert: Erste Kontakte, die Idee stammt von Spalletti

Zu den Transferzielen von Juventus gehört auch Lorenzo Pellegrini. Wie „La Gazzetta dello Sport“ berichtet, beobachtet der Verein die Situation des Kapitäns von Roma, dessen Vertrag bald ausläuft, aufmerksam.
In der Continassa verfolgt man mit Interesse die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Mittelfeldspieler und dem Verein aus Rom. Derzeit scheint es nämlich kaum Chancen auf eine Vertragsverlängerung bei Roma zu geben. Eine Situation, die für Juventus interessante Transfer-Szenarien eröffnen könnte, auch angesichts der Wertschätzung, die Luciano Spalletti dem Spieler entgegenbringt.