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Miriana Cardinale

Übersetzt von

Gazzetta – Juventus an Pellegrini interessiert: Erste Kontakte, die Idee stammt von Spalletti

Die Bianconeri haben den Kapitän von Roma im Visier, der seinen langjährigen Verein verlässt.

Zu den Transferzielen von Juventus gehört auch Lorenzo Pellegrini. Wie „La Gazzetta dello Sport“ berichtet, beobachtet der Verein die Situation des Kapitäns von Roma, dessen Vertrag bald ausläuft, aufmerksam.

In der Continassa verfolgt man mit Interesse die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Mittelfeldspieler und dem Verein aus Rom. Derzeit scheint es nämlich kaum Chancen auf eine Vertragsverlängerung bei Roma zu geben. Eine Situation, die für Juventus interessante Transfer-Szenarien eröffnen könnte, auch angesichts der Wertschätzung, die Luciano Spalletti dem Spieler entgegenbringt.

  • JUVE – PELLEGRINI UND SPALLETTI

    Juventus ist auf der Suche nach hochwertigen Verstärkungen für das Mittelfeld, wobei jedoch stets ein tragbares finanzielles Rahmenwerk eingehalten werden soll. In diesem Sinne könnte Pellegrini eine ideale Lösung darstellen.

    Der Mittelfeldspieler bezieht derzeit ein Gehalt von rund 4 Millionen Euro pro Saison, und bislang scheinen nicht viele Vereine bereit zu sein, einen Bieterwettstreit zu entfachen, um ihn zu verpflichten. Der Spieler, der tief mit der Roma verbunden ist, wäre jedoch auf der Suche nach einem ambitionierten Projekt, das es ihm ermöglicht, sich im Kampf um Titel weiterhin als Protagonist zu fühlen.

    Ein mögliches Angebot von Juventus könnte daher besonders interessant sein, vor allem angesichts der Anwesenheit eines Trainers wie Spalletti, der ihn schätzt und seine Eigenschaften gut kennt. In einem Mittelfeld der Bianconeri, das reich an Spielern mit ähnlichen Eigenschaften ist, könnte Pellegrini für mehr Qualität und offensive Lösungen sorgen.

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  • KONTAKT!

    Ein weiterer Aspekt, der diesen Transfer besonders interessant macht, betrifft die Kosten. Sollte es zu keiner Vertragsverlängerung bei der Roma kommen, könnte Pellegrini ablösefrei wechseln, sodass Juventus lediglich die Gehaltskosten in der Bilanz tragen müsste.

    Gerüchten zufolge gab es bereits informelle Kontakte über Vermittler, um die Bereitschaft des Spielers auszuloten. Sollte Spalletti beschließen, sich persönlich einzuschalten, um Pellegrini zu überzeugen, könnten die Verhandlungen rasch an Fahrt gewinnen.

    Derzeit handelt es sich noch um laufende Abwägungen, doch der Name des Roma-Kapitäns gehört weiterhin zu den Spielern, die Juventus im Hinblick auf die kommenden Transferperioden aufmerksam beobachtet.

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