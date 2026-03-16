Gazzetta – Juventus an Pellegrini interessiert: Erste Kontakte, die Idee stammt von Spalletti

Juventus ist auf der Suche nach hochwertigen Verstärkungen für das Mittelfeld, wobei jedoch stets ein tragbares finanzielles Rahmenwerk eingehalten werden soll. In diesem Sinne könnte Pellegrini eine ideale Lösung darstellen.

Der Mittelfeldspieler bezieht derzeit ein Gehalt von rund 4 Millionen Euro pro Saison, und bislang scheinen nicht viele Vereine bereit zu sein, einen Bieterwettstreit zu entfachen, um ihn zu verpflichten. Der Spieler, der tief mit der Roma verbunden ist, wäre jedoch auf der Suche nach einem ambitionierten Projekt, das es ihm ermöglicht, sich im Kampf um Titel weiterhin als Protagonist zu fühlen.

Ein mögliches Angebot von Juventus könnte daher besonders interessant sein, vor allem angesichts der Anwesenheit eines Trainers wie Spalletti, der ihn schätzt und seine Eigenschaften gut kennt. In einem Mittelfeld der Bianconeri, das reich an Spielern mit ähnlichen Eigenschaften ist, könnte Pellegrini für mehr Qualität und offensive Lösungen sorgen.