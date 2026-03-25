"Ganz sicher nicht unser Plan": Vertragspoker um Deniz Undav beim VfB Stuttgart in vollem Gange

"Ich bin zuversichtlich, dass es mit ihm über 2027 hinaus weitergeht", sagte Wohlgemuth der Sport Bild: "Aus der Perspektive von Deniz ist der VfB sportlich und darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Adresse."

Man wolle mit Undav weiterhin zusammenarbeiten und werde dafür mit vollem Einsatz spielen. "Natürlich ist es aber auch so, dass wir wirtschaftlich bestimmte Linien nicht überschreiten dürfen", sagte Wohlgemuth.