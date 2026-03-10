Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Janek Subke

Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN?

Der FC Bayern München gastiert bei Atalanta Bergamo. Ob Ihr bei Amazon Prime oder DAZN im Livestream und TV dabei sein könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Der FC Bayern tritt am heutigen Dienstag (10. März) um 21 Uhr gegen Atalanta Bergamo an. Das Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League steigt in der New Balance Arena von Bergamo.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel jeden Dienstag exklusiv bei Prime Video!

GOAL zeigt Euch, wie Ihr im TV und Livestream live dabei sein könnt.

  • Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN?

    DAZN wird dieses Duell der Champions League nicht übertragen, Amazon Prime Video hat sich die Rechte an einem Dienstagabendspiel nach Wahl und somit am Bayern-Kracher gesichert.

    Das Hinspiel des Achtelfinals zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird demnach exklusiv von Amazon Prime Video im TV und im Stream gezeigt. Moderator Jonas Friedrich führt gemeinsam mit einigen Experten um Mats Hummels sowie den Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes durch das Programm.

    Die Übertragung des Streamingdienstes ist kostenpflichtig und ein Abo dafür vonnöten.

    • Werbung
  • Atalanta BC v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München
    • Wettbewerb: Champions League
    • Runde: Achtelfinale, Hinspiel
    • Datum: 10. März 2026
    • Uhrzeit: 21 Uhr
    • Ort: New Balance Arena (Bergamo)
    • Übertragung: Amazon Prime Video

  • Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Vergleich

    FC Bayern MünchenWettbewerbAtalanta Bergamo
    34Meister0
    20Pokalsieger1
    11Superpokalsieger0
    6Ligapokalsieger0
    3Champions League0
    0Europa League1
    2Europäischer Superpokalsieger0
    2Klub-Weltmeister0
    3Europapokal der Landesmeister0
    1Europapokal der Pokalsieger0
    1UEFA-Cup0
    2Weltpokalsieger0
    Internationale Spiele
    410Champions League43
    81Europa League37
    39Europapokal der Pokalsieger11
    0Europa-League-Qualifikation6
    6Champions-League-Qualifikation0
Champions League
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0