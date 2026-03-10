Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN?

DAZN wird dieses Duell der Champions League nicht übertragen, Amazon Prime Video hat sich die Rechte an einem Dienstagabendspiel nach Wahl und somit am Bayern-Kracher gesichert.

Das Hinspiel des Achtelfinals zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird demnach exklusiv von Amazon Prime Video im TV und im Stream gezeigt. Moderator Jonas Friedrich führt gemeinsam mit einigen Experten um Mats Hummels sowie den Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes durch das Programm.

Die Übertragung des Streamingdienstes ist kostenpflichtig und ein Abo dafür vonnöten.