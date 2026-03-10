Der FC Bayern tritt am heutigen Dienstag (10. März) um 21 Uhr gegen Atalanta Bergamo an. Das Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League steigt in der New Balance Arena von Bergamo.GOAL zeigt Euch, wie Ihr im TV und Livestream live dabei sein könnt.
Getty Images Sport
Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN?
DAZN wird dieses Duell der Champions League nicht übertragen, Amazon Prime Video hat sich die Rechte an einem Dienstagabendspiel nach Wahl und somit am Bayern-Kracher gesichert.
Das Hinspiel des Achtelfinals zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird demnach exklusiv von Amazon Prime Video im TV und im Stream gezeigt. Moderator Jonas Friedrich führt gemeinsam mit einigen Experten um Mats Hummels sowie den Kommentatoren Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes durch das Programm.
Die Übertragung des Streamingdienstes ist kostenpflichtig und ein Abo dafür vonnöten.
Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Live Stream und TV bei Amazon Prime oder DAZN? - Wichtigste Infos
- Begegnung: Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: Champions League
- Runde: Achtelfinale, Hinspiel
- Datum: 10. März 2026
- Uhrzeit: 21 Uhr
- Ort: New Balance Arena (Bergamo)
- Übertragung: Amazon Prime Video
Fußball heute live: FC Bayern München bei Atalanta Bergamo im Vergleich
FC Bayern München Wettbewerb Atalanta Bergamo 34 Meister 0 20 Pokalsieger 1 11 Superpokalsieger 0 6 Ligapokalsieger 0 3 Champions League 0 0 Europa League 1 2 Europäischer Superpokalsieger 0 2 Klub-Weltmeister 0 3 Europapokal der Landesmeister 0 1 Europapokal der Pokalsieger 0 1 UEFA-Cup 0 2 Weltpokalsieger 0 Internationale Spiele 410 Champions League 43 81 Europa League 37 39 Europapokal der Pokalsieger 11 0 Europa-League-Qualifikation 6 6 Champions-League-Qualifikation 0
