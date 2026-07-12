Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Torhüter Jordan Pickford eine Schwachstelle der englischen Nationalmannschaft bei ihrem Kampf um den Gewinn des ersten WM-Titels seit 1966.
"Für mich eine Schwachstelle": Stefan Effenberg sieht einen Spieler als Problem für die englische Nationalmannschaft
Im 'Doppelpass' bei Sport1 erklärte der 57-Jährige, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zwischen den Pfosten deutlich schwächer besetzt sei als die anderen im Turnier verbliebenen Mannschaften Frankreich, Spanien und Argentinien.
Ausgangspunkt war der Gegentreffer von Andreas Schjelderup am Samstagabend beim 2:1-Sieg der Three Lions gegen Norwegen nach Verlängerung. Der Angreifer der Skandinavier hatte in der ersten Halbzeit aus halblinker Position im Sechzehner mit links in den rechten Winkel verwandelt und für die zwischenzeitliche Führung des Außenseiters gesorgt.
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"Pickford ist für mich eine Schwachstelle"
Schjelderups Treffer sei ein "Weltklassetor" gewesen, leitete Effenberg ein und sprach Pickford hier von einer Schuld frei: "Das kann er nicht halten, weil der Ball mit Schnitt kam und ein bisschen von oben und er hat die Größe nicht."
Trotzdem wollte der ehemalige Kapitän des FC Bayern aber loswerden: "Ich muss aber sagen: Von allen vier Halbfinalisten würde ich sagen, dass England den schlechtesten Torwart hat mit Pickford. Da sind die anderen auf einem ganz anderen level. Unai Simon, Martinez ... Pickford ist für mich eine Schwachstelle."
Pickford ist seit 2018 die Nummer eins der englischen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat der 32-Jährige 90 Länderspiele bestritten und an fünf großen Turnieren (drei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften) teilgenommen. Gegen Norwegen brach er den Rekord von Torwartlegende Peter Shilton für die meisten Einsätze eines Engländers bei WM-Endrunden. Pickford steht nun bei deren 18. Nummer 19 folgt am Mittwochabend im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien.
Im laufenden Turnier kassierte Pickford in sechs Partien sechs Gegentore. Zwei Partien beendete er mit einer weißen Weste.
Auf Klubebene spielt Pickford seit 2017 für den FC Everton. Die Toffees zahlten damals knapp 30 Millionen Euro Ablöse für ihn. Auf den Gewinn eines Titels mit seinem Verein oder der Nationalelf wartet Pickford noch.
Englands Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Jordan Pickford Everton Tor Dean Henderson Crystal Palace Tor James Trafford Manchester City Abwehr Marc Guehi Crystal Palace Abwehr Dan Burn Newcastle United Abwehr Ezri Konsa Aston Villa Abwehr Reece James Chelsea Abwehr Nico O'Reilly Manchester City Abwehr Jarell Quansah Bayer Leverkusen Abwehr Tino Livramento Newcastle United Abwehr John Stones Manchester City Abwehr Djed Spence Tottenham Mittelfeld Jude Bellingham Real Madrid Mittelfeld Declan Rice Arsenal Mittelfeld Kobbie Mainoo Manchester United Mittelfeld Eberechi Eze Arsenal Mittelfeld Morgan Rogers Aston Villa Mittelfeld Jordan Henderson Brentford Mittelfeld Elliot Anderson Nottingham Forrest Angriff Harry Kane Bayern München Angriff Bukayo Saka Arsenal Angriff Anthony Gordon Newcastle United Angriff Ollie Watkins Aston Villa Angriff Marcus Rashford Barcelona Angriff Noni Madueke Arsenal Angriff Ivan Toney Al-Ahli
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