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Stefan Effenberg 2026Getty Images
Falko Blöding

"Für mich eine Schwachstelle": Stefan Effenberg sieht einen Spieler als Problem für die englische Nationalmannschaft

Weltmeisterschaft
England
Norwegen - England
J. Pickford

Für den ehemaligen Mittelfeldstar ist klar: Thomas Tuchels Mannschaft ist im Tor schwächer besetzt als die WM-Konkurrenten.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Torhüter Jordan Pickford eine Schwachstelle der englischen Nationalmannschaft bei ihrem Kampf um den Gewinn des ersten WM-Titels seit 1966.

  • Im 'Doppelpass' bei Sport1 erklärte der 57-Jährige, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zwischen den Pfosten deutlich schwächer besetzt sei als die anderen im Turnier verbliebenen Mannschaften Frankreich, Spanien und Argentinien.

    Ausgangspunkt war der Gegentreffer von Andreas Schjelderup am Samstagabend beim 2:1-Sieg der Three Lions gegen Norwegen nach Verlängerung. Der Angreifer der Skandinavier hatte in der ersten Halbzeit aus halblinker Position im Sechzehner mit links in den rechten Winkel verwandelt und für die zwischenzeitliche Führung des Außenseiters gesorgt.

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  • Jordan PickfordGetty

    "Pickford ist für mich eine Schwachstelle"

    Schjelderups Treffer sei ein "Weltklassetor" gewesen, leitete Effenberg ein und sprach Pickford hier von einer Schuld frei: "Das kann er nicht halten, weil der Ball mit Schnitt kam und ein bisschen von oben und er hat die Größe nicht."

    Trotzdem wollte der ehemalige Kapitän des FC Bayern aber loswerden: "Ich muss aber sagen: Von allen vier Halbfinalisten würde ich sagen, dass England den schlechtesten Torwart hat mit Pickford. Da sind die anderen auf einem ganz anderen level. Unai Simon, Martinez ... Pickford ist für mich eine Schwachstelle."

    Pickford ist seit 2018 die Nummer eins der englischen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat der 32-Jährige 90 Länderspiele bestritten und an fünf großen Turnieren (drei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften) teilgenommen. Gegen Norwegen brach er den Rekord von Torwartlegende Peter Shilton für die meisten Einsätze eines Engländers bei WM-Endrunden. Pickford steht nun bei deren 18. Nummer 19 folgt am Mittwochabend im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien.

    Im laufenden Turnier kassierte Pickford in sechs Partien sechs Gegentore. Zwei Partien beendete er mit einer weißen Weste.

    Auf Klubebene spielt Pickford seit 2017 für den FC Everton. Die Toffees zahlten damals knapp 30 Millionen Euro Ablöse für ihn. Auf den Gewinn eines Titels mit seinem Verein oder der Nationalelf wartet Pickford noch.

  • Englands Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorJordan PickfordEverton
    TorDean HendersonCrystal Palace
    TorJames TraffordManchester City
    AbwehrMarc GuehiCrystal Palace
    AbwehrDan BurnNewcastle United
    AbwehrEzri KonsaAston Villa
    AbwehrReece JamesChelsea
    AbwehrNico O'ReillyManchester City
    AbwehrJarell QuansahBayer Leverkusen
    AbwehrTino LivramentoNewcastle United
    AbwehrJohn StonesManchester City
    AbwehrDjed SpenceTottenham
    MittelfeldJude BellinghamReal Madrid
    MittelfeldDeclan RiceArsenal
    MittelfeldKobbie MainooManchester United
    MittelfeldEberechi EzeArsenal
    MittelfeldMorgan RogersAston Villa
    MittelfeldJordan HendersonBrentford
    MittelfeldElliot AndersonNottingham Forrest
    AngriffHarry KaneBayern München
    AngriffBukayo SakaArsenal
    AngriffAnthony GordonNewcastle United
    AngriffOllie WatkinsAston Villa
    AngriffMarcus RashfordBarcelona
    AngriffNoni MaduekeArsenal
    AngriffIvan ToneyAl-Ahli

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