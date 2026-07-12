"Für mich eine Schwachstelle": Stefan Effenberg sieht einen Spieler als Problem für die englische Nationalmannschaft

Schjelderups Treffer sei ein "Weltklassetor" gewesen, leitete Effenberg ein und sprach Pickford hier von einer Schuld frei: "Das kann er nicht halten, weil der Ball mit Schnitt kam und ein bisschen von oben und er hat die Größe nicht."

Trotzdem wollte der ehemalige Kapitän des FC Bayern aber loswerden: "Ich muss aber sagen: Von allen vier Halbfinalisten würde ich sagen, dass England den schlechtesten Torwart hat mit Pickford. Da sind die anderen auf einem ganz anderen level. Unai Simon, Martinez ... Pickford ist für mich eine Schwachstelle."

Pickford ist seit 2018 die Nummer eins der englischen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat der 32-Jährige 90 Länderspiele bestritten und an fünf großen Turnieren (drei Weltmeisterschaften, zwei Europameisterschaften) teilgenommen. Gegen Norwegen brach er den Rekord von Torwartlegende Peter Shilton für die meisten Einsätze eines Engländers bei WM-Endrunden. Pickford steht nun bei deren 18. Nummer 19 folgt am Mittwochabend im Halbfinale gegen Titelverteidiger Argentinien.

Im laufenden Turnier kassierte Pickford in sechs Partien sechs Gegentore. Zwei Partien beendete er mit einer weißen Weste.

Auf Klubebene spielt Pickford seit 2017 für den FC Everton. Die Toffees zahlten damals knapp 30 Millionen Euro Ablöse für ihn. Auf den Gewinn eines Titels mit seinem Verein oder der Nationalelf wartet Pickford noch.