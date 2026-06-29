Goal.com
Live

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

"Für einen Trainer ist das eine Traumsituation": Manchester City verkündet den Nachfolger Pep Guardiolas

Premier League
Manchester City
E. Maresca

Die Spatzen pfiffen es seit Wochen von den Dächern, nun ist es offiziell: Enzo Maresca kehrt als Cheftrainer zu den Skyblues zurück.

Der Italiener Enzo Maresca beerbt Star-Trainer Pep Guardiola als Teammanager von Manchester City. Das bestätigte der englische Fußball-Topklub am Montag. Der 45-Jährige, über dessen Verpflichtung seit Wochen spekuliert worden war, erhält einen Vertrag bis 2029.

  • "Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne. Die Chance, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine großartige Gelegenheit für mich", sagte Maresca, der in der Saison 2022/23 als Assistent von Guardiola in Manchester gearbeitet hatte. Danach übernahm er für eine Saison bei Leicester City, ehe es ihn zum FC Chelsea zog. 

    Bei den Blues wurde Maresca nach eineinhalb Jahren trotz des Gewinns der Conference League in seiner Debütsaison sowie des Erfolgs bei der Klub-WM 2025 entlassen.

    • Werbung
  • Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Maresca und City waren wohl schon monatelang einig

    Laut Sky soll sich City bereits seit März mit Maresca einig gewesen sein. Guardiola hatte trotz eines noch laufenden Vertrages bis 2027 in Manchester aufgehört. "City ist ein unglaublich gut geführter Verein. Alles, was dort geschieht, ist innovativ, geplant und zielgerichtet. Für einen Trainer ist das eine Traumsituation", sagte Maresca.

    Guardiola hatte bei City 2016 angeheuert und war mit dem Klub sechsmal Meister geworden. Hinzu kommen drei Triumphe im FA-Cup, fünfmal gewann der 55-Jährige mit den Skyblues den Ligapokal. Den größten Triumph feierte er 2023 mit dem Gewinn der Champions League, für den Klub war dieser Erfolg eine Premiere.

  • Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League

    SpielerPositionAlter VereinNeuer VereinJahrAblöse
    Aleksander IsakAngriffNewcastle UnitedFC Liverpool2025145 Millionen Euro
    Florian WirtzMittelfeldBayer LeverkusenFC Liverpool2025125 Millionen Euro
    Enzo FernandezMittelfeldBenficaFC Chelsea2023121 Millionen Euro
    Jack GrealishAngriffAston VillaManchester City2021117,5 Millionen Euro
    Declan RiceMittelfeldWest Ham UnitedFC Arsenal2024116,6 Millionen Euro
    Moises CaicedoMittelfeldBrighton & Hove AlbionFC Chelsea2023116 Millionen Euro
    Romelu LukakuAngriffInter MailandFC Chelsea2021113 Millionen Euro
    Paul PogbaMittelfeldJuventusManchester United2016105 Millionen Euro
    Kai HavertzAngriffBayer LeverkusenFC Chelsea2020100 Millionen Euro
    Hugo EkitikeAngriffEintracht FrankfurtFC Liverpool202595 Millionen Euro