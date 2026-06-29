"Für einen Trainer ist das eine Traumsituation": Manchester City verkündet den Nachfolger Pep Guardiolas

"Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne. Die Chance, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine großartige Gelegenheit für mich", sagte Maresca, der in der Saison 2022/23 als Assistent von Guardiola in Manchester gearbeitet hatte. Danach übernahm er für eine Saison bei Leicester City, ehe es ihn zum FC Chelsea zog.

Bei den Blues wurde Maresca nach eineinhalb Jahren trotz des Gewinns der Conference League in seiner Debütsaison sowie des Erfolgs bei der Klub-WM 2025 entlassen.