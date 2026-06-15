Für 25 Millionen Euro? Wunschspieler des BVB will angeblich lieber nach Paris

Der ambitionierte französische Erstligist war vergangenes Jahr in die Ligue 1 aufgestiegen und erreichte in der abgelaufenen Saison Platz elf. Eine Verpflichtung De Cats wäre für Paris FC ein Statement-Transfer, schließlich gilt der Belgier als eines der größten Mittelfeldtalente Europas.

Der BVB ist einer von mehreren Bundesligisten, die sich wohl schon länger intensiv mit De Cat beschäftigen. Neben den Dortmundern sollen auch der FC Bayern München, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig den zentralen Mittelfeldspieler genau beobachten.