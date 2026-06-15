Mittelfeldjuwel Nathan De Cat vom RSC Anderlecht, an dem unter anderem Borussia Dortmund interessiert sein soll, flirtet offenbar mit einem überraschenden Klub. Wie die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, war De Cat vergangene Woche für Gespräche in der französischen Hauptstadt Paris zu Gast. Dabei traf sich der 17-Jährige dem Bericht zufolge aber nicht etwa mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, sondern mit Verantwortlichen von dessen Stadtrivalen Paris FC.
Für 25 Millionen Euro? Wunschspieler des BVB will angeblich lieber nach Paris
Mehrere Bundesligisten angeblich an De Cat interessiert
Der ambitionierte französische Erstligist war vergangenes Jahr in die Ligue 1 aufgestiegen und erreichte in der abgelaufenen Saison Platz elf. Eine Verpflichtung De Cats wäre für Paris FC ein Statement-Transfer, schließlich gilt der Belgier als eines der größten Mittelfeldtalente Europas.
Der BVB ist einer von mehreren Bundesligisten, die sich wohl schon länger intensiv mit De Cat beschäftigen. Neben den Dortmundern sollen auch der FC Bayern München, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig den zentralen Mittelfeldspieler genau beobachten.
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Ablösesumme für Nathan De Cat soll bei 25 Millionen Euro liegen
De Cat will dem Vernehmen nach möglichst früh Klarheit haben, für welchen Klub er kommende Saison spielt. Sein Vertrag bei Anderlecht läuft 2027 aus, als Ablöse sind rund 25 Millionen Euro im Gespräch. Bei dem belgischen Topklub war De Cat trotz seiner jungen Jahre in der abgelaufenen Spielzeit gesetzt. In 46 Einsätzen gelangen ihm drei Tore und fünf Assists.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.