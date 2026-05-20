Wie die Bild während des Europa-League-Endspiels am Mittwochabend berichtet, wird sich Torhüter Mio Backhaus für sage und schreibe 15 Millionen Euro plus drei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen den Breisgauern anschließen. Nie haben die Freiburger mehr Geld für einen Spieler in die Hand genommen. Der bisherige Rekordtransfer des SCF ist Ritsu Doan, der 2022 für 10,4 Millionen Euro von der PSV Eindhoven kam.
Für 15 Millionen Euro! SC Freiburg macht offenbar Rekordtransfer perfekt
Backhaus spielte eine herausragende Debüt-Saison als Nummer eins bei Werder Bremen und war einer der wenigen Lichtblicke der lange abstiegsbedrohten Hanseaten. Der 22-Jährige, der sämtliche Jugendmannschaften bei Werder durchlaufen hatte, ist der logische Nachfolger für Noah Atubolu, der den Sport-Club nun wohl sehr sicher im Sommer verlassen wird. Backhaus hatte Atubolu bereits als Stammkeeper der deutschen U21-Nationalmannschaft ersetzt.
Wer wiederum Backhaus im Tor der Werderaner beerben soll, steht noch in den Sternen. Zunächst wird Bremen wohl bei Ersatzkeeper Karl Hein die Kaufoption ziehen und drei Millionen Euro an den FC Arsenal überweisen. Womöglich kommt aber noch eine neue Dynamik in die Torhütersituation an der Weser. Trainer Daniel Thioune soll angeblich damit liebäugeln seinen ehemaligen Kapitän Florian Kastenmeier zu holen. Der Keeper darf die Fortuna nach dem schockierenden Abstieg der Düsseldorfer in die 3. Liga ablösefrei verlassen.
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SC Freiburg will für Atubolu wohl mindestens 20 Millionen Euro kassieren
Atubolu soll indes das Interesse einiger Premier-League-Klubs auf sich gezogen haben und einen Wechsel ins englische Oberhaus anstreben. Das Preisschild für den 23-Jährigen soll bei rund 20 Millionen Euro liegen, sein Vertrag läuft noch bis 2027.
Auch an Backhaus sollen einige Klubs aus England dran gewesen sein, darunter Newcastle United und Brighton & Hove Albion. Den Zuschlag erhält aber nun der Europa-League-Finalist, der unabhängig vom verlorenen Endspiel gegen Aston Villa (0:3) in der kommenden Saison in einem Europapokal spielen wird.
Dank eines starken 4:1-Siegs am letzten Spieltag gegen RB Leipzig sicherten sich die Breisgauer die Teilnahme an der Conference League. Neben dem sensationellen Final-Einzug in der Europa League schaffte Freiburg es auch ins Halbfinale im DFB-Pokal, scheiterte dort aber dramatisch in der Verlängerung am VfB Stuttgart.