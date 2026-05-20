Für 15 Millionen Euro! SC Freiburg macht offenbar Rekordtransfer perfekt

Backhaus spielte eine herausragende Debüt-Saison als Nummer eins bei Werder Bremen und war einer der wenigen Lichtblicke der lange abstiegsbedrohten Hanseaten. Der 22-Jährige, der sämtliche Jugendmannschaften bei Werder durchlaufen hatte, ist der logische Nachfolger für Noah Atubolu, der den Sport-Club nun wohl sehr sicher im Sommer verlassen wird. Backhaus hatte Atubolu bereits als Stammkeeper der deutschen U21-Nationalmannschaft ersetzt.

Wer wiederum Backhaus im Tor der Werderaner beerben soll, steht noch in den Sternen. Zunächst wird Bremen wohl bei Ersatzkeeper Karl Hein die Kaufoption ziehen und drei Millionen Euro an den FC Arsenal überweisen. Womöglich kommt aber noch eine neue Dynamik in die Torhütersituation an der Weser. Trainer Daniel Thioune soll angeblich damit liebäugeln seinen ehemaligen Kapitän Florian Kastenmeier zu holen. Der Keeper darf die Fortuna nach dem schockierenden Abstieg der Düsseldorfer in die 3. Liga ablösefrei verlassen.