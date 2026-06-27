Damit käme es an der Stamford Bridge zur Wiedervereinigung zweier Säulen der Sensationsmeisterschaft 2024 von Bayer Leverkusen: hier Trainer Xabi Alonso, dort Spielmacher und Taktgeber Xhaka.
Früher Leverkusen, bald Chelsea? Xabi Alonso vor Hammertransfer von ehemaligem Schützling
AFC Sunderland verlangt offenbar stattliche Summe für Granit Xhaka
Wie der kicker unter Berufung auf den Schweizer Sender blue Sport meldet, wären die Verhandlungen zwischen Xhakas aktuellem Klub, dem AFC Sunderland, und dem FC Chelsea bereits in vollem Gange.
Sunderland ruft demnach 35 bis 40 Millionen Euro für den 33-jährigen Mittelfeldspieler auf, den man selbst vor einem Jahr für 15 Millionen Euro aus Leverkusen holte und der einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Black Cats besitzt.
- Getty Images
Granit Xhaka bei Sunderland und für die Schweiz bei der WM unverzichtbar
Xhaka war unumstrittener Stammspieler und Leader beim Aufsteiger in die Premier League, der nicht zuletzt dank des Schweizers die Klasse souverän hielt.
Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko stand Xhaka für die Schweiz in allen drei Vorrundenpartien über 90 Minuten auf dem Feld, beim 4:1 gegen Bosnien und Herzegowina erzielte er per Strafstoß ein Tor. Die Eidgenossen gewannen ihre Gruppe vor Co-Gastgeber Kanada. Der Gegner der Schweizer im Sechzehntelfinale steht noch aus.
- (C)GettyImages
Granit Xhaka und Xabi Alonso schreiben in Leverkusen Geschichte
Wie Xhaka verließ auch Alonso Leverkusen im vergangenen Sommer, um bei seinem Ex-Klub Real Madrid anzuheuern, wurde dort jedoch nach nur 34 Pflichtspielen im Januar entlassen. Zur kommenden Saison übernimmt der Baske nun Chelsea, das in der vergangenen Spielzeit ohne Titel blieb und die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasste.
In Leverkusen hatte Xhaka neben Spielern wie Florian Wirtz und Jonathan Tah unter Alonso in der Saison 2023/24 das Double gewonnen und mit dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft ohne Saisonniederlage Bundesliga-Geschichte geschrieben.
Granit Xhaka: Die wichtigsten Stationen und Statistiken
- AFC Sunderland: 36 Spiele / 1 Tor / 6 Assists
- Bayer Leverkusen: 99 Spiele / 6 Tore / 9 Assists
- FC Arsenal: 297 Spiele / 23 Tore / 29 Assists
- Borussia Mönchengladbach: 140 Spiele / 9 Tore / 8 Assists
- FC Basel: 67 Spiele / 3 Tore / 7 Assists