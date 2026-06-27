Früher Leverkusen, bald Chelsea? Xabi Alonso vor Hammertransfer von ehemaligem Schützling

Wie der kicker unter Berufung auf den Schweizer Sender blue Sport meldet, wären die Verhandlungen zwischen Xhakas aktuellem Klub, dem AFC Sunderland, und dem FC Chelsea bereits in vollem Gange.

Sunderland ruft demnach 35 bis 40 Millionen Euro für den 33-jährigen Mittelfeldspieler auf, den man selbst vor einem Jahr für 15 Millionen Euro aus Leverkusen holte und der einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Black Cats besitzt.