Frisches Geld: FC Barcelona beschafft sich 105 Millionen Euro

Auf dem Weg zu dem dringend benötigten Geld gaben die Katalanen zunächst selbst Anleihen in Höhe von 105 Millionen Euro aus. Innerhalb von nur zwei Stunden fand sich laut Vereinsmitteilung eine "ausgewählte Gruppe von US-Investoren", die die Anleihen zu den genannten Konditionen abnahm – darunter Versicherungen, Investmentfonds und Pensionskassen. Das Angebot war demnach mit mehr als 200 Prozent überzeichnet.

Für das Manöver feierte sich der Klub aus Katalonien in der Mitteilung. "Der Erfolg dieser Transaktion stärkt das Vertrauen der internationalen Märkte in die Tragfähigkeit des Projekts des FC Barcelona sowie in die Fähigkeit des Vereins, seine Finanz- und Wachstumsstrategie umzusetzen."