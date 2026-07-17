Der spanische Meister FC Barcelona ist erneut ins finanzielle Risiko gegangen und hat sich 105 Millionen Euro am Kapitalmarkt beschafft. Wie der Verein um Trainer Hansi Flick am Freitag bekannt gab, muss das geliehene Geld bis Oktober 2036 mit einem jährlichen Zinssatz von 5,14 Prozent zurückgezahlt werden. Für diese eine Anleihe kommen somit über die Laufzeit rund 159 Millionen Euro Gesamtschulden zustande.
Frisches Geld: FC Barcelona beschafft sich 105 Millionen Euro
Großes Interesse an Anleihen des FC Barcelona
Auf dem Weg zu dem dringend benötigten Geld gaben die Katalanen zunächst selbst Anleihen in Höhe von 105 Millionen Euro aus. Innerhalb von nur zwei Stunden fand sich laut Vereinsmitteilung eine "ausgewählte Gruppe von US-Investoren", die die Anleihen zu den genannten Konditionen abnahm – darunter Versicherungen, Investmentfonds und Pensionskassen. Das Angebot war demnach mit mehr als 200 Prozent überzeichnet.
Für das Manöver feierte sich der Klub aus Katalonien in der Mitteilung. "Der Erfolg dieser Transaktion stärkt das Vertrauen der internationalen Märkte in die Tragfähigkeit des Projekts des FC Barcelona sowie in die Fähigkeit des Vereins, seine Finanz- und Wachstumsstrategie umzusetzen."
- AFP/Josep Lago
Barca führt Gesamtverschuldung von knapp einer halben Milliarde Euro zurück
In der Vergangenheit musste Barca auf dem Weg zu teuren Transfers immer wieder frisches Geld auf Pump beschaffen. Erst kürzlich hatte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gestichelt, dass Barcelona "ja gar kein Geld" habe - als Antwort auf Spekulationen, die Katalanen könnten sich um Bayern-Stürmer Harry Kane bemühen.
Ganz unrecht hatte Hoeneß damit nicht: Beim Jahresabschlussbericht der Saison 2024/25 belief sich Barcas Gesamtverschuldung auf stolze 469 Millionen Euro. Immerhin konnte der Verein die Gesamtschulden verringern.
- Getty Images
Barcelona will weiterhin teuren Julian Alvarez
Trotz der weiterhin hohen Verbindlichkeiten hat der Meister große Transfer-Ambitionen: Für rund 80 Millionen Euro wurde für die kommende Saison bereits der englische Nationalspieler Anthony Gordon von Newcastle United verpflichtet, den auch Hoeneß' Bayern gerne gehabt hätten.
Auch Argentiniens Nationalspieler Julian Alvarez hat es den Verantwortlichen um Klubpräsident Joan Laporta angetan. Zuletzt war von einer Ablösesumme im Bereich von 130 bis 150 Millionen Euro die Rede.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.