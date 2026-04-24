Fieser Spitzname enthüllt! So nannten Chelseas Spieler offenbar den entlassenen Ex-Trainer Liam Rosenior

Nach einer erfolgreichen Zeit bei Chelseas Partnerklub Racing Straßburg in Frankreich wurde Rosenior im Januar abkommandiert, um in London dem entlassenen Enzo Maresca nachzufolgen. Im Starensemble soll Rosenior aber unter Autoritätsproblemen gelitten haben, wie auch der angebliche Spitzname unterstreicht.

In der Anfangsphase unter Rosnior stimmten die Ergebnisse noch, zuletzt schlitterte Chelsea aber in eine dramatische Krise. Von den vergangenen acht Pflichtspielen gingen sieben verloren, in den vergangenen drei Partien gelang nicht einmal ein eigener Treffer. Die Londoner scheiterten im Zuge dessen in der Champions League an Paris Saint-Germain und rutschten in der Premier League bis auf Platz acht ab.