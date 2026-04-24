Wie die britische BBC berichtet, wurde der 41-jährige Engländer "supply teacher" genannt. Auf Deutsch bedeutet das "Vertretungslehrer". Im Nachhinein stellte sich der Spitzname als durchaus stimmig heraus.
Fieser Spitzname enthüllt! So nannten Chelseas Spieler offenbar den entlassenen Ex-Trainer Liam Rosenior
Nach einer erfolgreichen Zeit bei Chelseas Partnerklub Racing Straßburg in Frankreich wurde Rosenior im Januar abkommandiert, um in London dem entlassenen Enzo Maresca nachzufolgen. Im Starensemble soll Rosenior aber unter Autoritätsproblemen gelitten haben, wie auch der angebliche Spitzname unterstreicht.
In der Anfangsphase unter Rosnior stimmten die Ergebnisse noch, zuletzt schlitterte Chelsea aber in eine dramatische Krise. Von den vergangenen acht Pflichtspielen gingen sieben verloren, in den vergangenen drei Partien gelang nicht einmal ein eigener Treffer. Die Londoner scheiterten im Zuge dessen in der Champions League an Paris Saint-Germain und rutschten in der Premier League bis auf Platz acht ab.
FC Chelsea: Wer wird Nachfolger von Liam Rosenior?
Nach einer 0:3-Pleite gegen Brighton & Hove Albion am Dienstag wurde Rosenior schließlich entlassen. "Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen blieben hinter den erforderlichen Standards zurück“, verkündete Chelsea in einer offiziellen Stellungnahme.
Roseniors Vertrag bei Chelsea lief eigentlich noch bis 2032, seine Abfindung soll 28 Millionen Euro betragen. Interimistisch übernahm der bisherige Jugendcoach Calum McFarlane (40) das Traineramt. Als Favorit auf Roseniors feste Nachfolge gilt Andoni Iraola, dessen Vertrag beim AFC Bournemouth im Sommer ausläuft. Gehandelt wurden auch schon Cesc Fabregas, Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Frank Lampard und Jose Mourinho.
Am Sonntag trifft Chelsea im FA-Cup-Halbfinale auf Leeds United.
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.