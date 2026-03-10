Fehlen trotz Besuch von Carlo Ancelotti: Besiegelt Neymar mit einer Aktion sein WM-Aus?

Der 34-Jährige trainierte laut seines Klubs FC Santos normal am Montag, wurde aber aus Gründen der "Belastungssteuerung" für das Ligaspiel am Dienstag bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen.

Ausgerechnet für diese Partie hat Selecao-Trainer Carlo Ancelotti sein Kommen angekündigt. Der Italiener wollte sich vor Ort ein Bild vom dreimaligen WM-Teilnehmer machen, der Ende Februar mit zwei Toren beim 2:1-Erfolg über Vasco da Gama aus Rio de Janeiro seine Klasse aufblitzen ließ. Doch nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie im Oktober 2023 und einem erneuten operativen Eingriff am selben Gelenk im vergangenen Dezember zwickt es den Olympiasieger von 2016 immer wieder im Oberschenkel.