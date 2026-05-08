FC Bayerns Vincent Kompany war auch schon dran: BVB macht bei 35-Millionen-Euro-Spieler wohl ernst

Karetsas kommt aus der Jugend vom RSC Anderlecht, wo er einst auch Vincent Kompany begegnete. Der belgische Erfolgstrainer, der von 2019 bis 2022 beim RSC als (Spieler-)Trainer arbeitete, habe Karetsas auch schon als potenziellen Neuzugang beim FC Bayern im Blick gehabt. Das berichtete Het Laatste Nieuws im vergangenen Frühjahr.

2023 wechselte der aktuell jüngste griechische Nationalspieler der Geschichte von Anderlecht nach Genk, wo er spätestens mit der laufenden Saison endgültig den Durchbruch schaffte. Karetsas steht in 48 Pflichtspielen bei drei Toren und überragenden 18 Torvorlagen. Längst zählt er zum absoluten Stammpersonal des belgischen Erstligisten.