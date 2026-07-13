FC Bayern München vermeldet fixen Abgang: Youngster wechselt zu spanischem Erstligisten

"Jonny ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Talente beim FC Bayern kontinuierlich weiterentwickeln können", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Mit einer starken Debüt-Saison in der ersten Schweizer Liga hat er den nächsten wichtigen Schritt gemacht. Es ist der verdiente Lohn, dass er sich nun einem Klub in der ersten spanischen Liga anschließt und sich dort auf höchstem Niveau beweisen kann."

Asp Jensen verbuchte in 40 Pflichtspielen in Zürich starke neun Tore und sechs Assists.



