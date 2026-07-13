Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen sich die Klubs auf eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro geeinigt haben.
FC Bayern München vermeldet fixen Abgang: Youngster wechselt zu spanischem Erstligisten
Asp Jensen kommt einmal in der Bundesliga zum Einsatz
Der Däne Asp Jensen war 2022 nach München gekommen und absolvierte in der Folge ab der U17 alle Nachwuchsmannschaften der Bayern, wobei ihm in 78 Spielen 41 Torbeteiligungen gelangen.
Im Mai 2024 bestritt er sein einziges Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0). In der vergangenen Saison war er an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich ausgeliehen.
- getty
Asp Jensen legte starke Zahlen in der Schweiz auf
"Jonny ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich junge Talente beim FC Bayern kontinuierlich weiterentwickeln können", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, in einer Vereinsmitteilung zitiert.
"Mit einer starken Debüt-Saison in der ersten Schweizer Liga hat er den nächsten wichtigen Schritt gemacht. Es ist der verdiente Lohn, dass er sich nun einem Klub in der ersten spanischen Liga anschließt und sich dort auf höchstem Niveau beweisen kann."
Asp Jensen verbuchte in 40 Pflichtspielen in Zürich starke neun Tore und sechs Assists.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen