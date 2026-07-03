FC Bayern München macht nach Ismael Saibari den nächsten Millionentransfer des Sommers perfekt

Der Poker um Brown hatte sich zuletzt in die Länge gezogen, da die Bayern nach Sky-Angaben zögerten und den eigentlich mit den Frankfurter Verantwortlichen bereits vollständig ausgehandelten Deal nicht über die Ziellinie brachten.

Zwischen den Münchnern und dem Spieler war schon länger alles klar - angeblich lehnte der 23-Jährige sogar einen Wechsel in die Premier League ab, um sich den Bayern anschließen zu können. Dort hätten Englands Meister FC Arsenal und Klubweltmeister FC Chelsea ebenfalls Interesse signalisiert, beide kassierten allerdings umgehend einen Korb.

Mit Brown bekommt FCB-Trainer Vincent Kompany die gewünschte, vielseitige Verstärkung auf der Außenverteidiger-Position. Der eigentlich als Linksverteidiger ausgebildete Brown kann auch als rechter Part einer Viererkette eingesetzt werden, in Frankfurt kam er in der zurückliegenden Spielzeit teilweise sogar als Außenstürmer zum Einsatz.