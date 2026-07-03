Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag offiziell mitteilte, kommt der 23-jährige deutsche Nationalspieler zur neuen Saison an die Säbener Straße. Als Ablösesumme wandern dem Vernehmen nach 55 Millionen Euro an die SGE.
FC Bayern München macht nach Ismael Saibari den nächsten Millionentransfer des Sommers perfekt
Der Poker um Brown hatte sich zuletzt in die Länge gezogen, da die Bayern nach Sky-Angaben zögerten und den eigentlich mit den Frankfurter Verantwortlichen bereits vollständig ausgehandelten Deal nicht über die Ziellinie brachten.
Zwischen den Münchnern und dem Spieler war schon länger alles klar - angeblich lehnte der 23-Jährige sogar einen Wechsel in die Premier League ab, um sich den Bayern anschließen zu können. Dort hätten Englands Meister FC Arsenal und Klubweltmeister FC Chelsea ebenfalls Interesse signalisiert, beide kassierten allerdings umgehend einen Korb.
Mit Brown bekommt FCB-Trainer Vincent Kompany die gewünschte, vielseitige Verstärkung auf der Außenverteidiger-Position. Der eigentlich als Linksverteidiger ausgebildete Brown kann auch als rechter Part einer Viererkette eingesetzt werden, in Frankfurt kam er in der zurückliegenden Spielzeit teilweise sogar als Außenstürmer zum Einsatz.
- Getty Images Sport
Muss Alphonso Davies für Nathaniel Brown weichen?
Mit der Verpflichtung des achtmaligen Nationalspielers geht gleichzeitig die Frage einher, wie es um Alphonso Davies' Zukunft im Verein steht. Die häufigen Verletzungsprobleme des Kanadiers in den vergangenen eineinhalb Jahre sollen angeblich für Grübeln bei den FCB-Bossen sorgen. Ende Mai hatte der kicker berichtet, dass ein Abgang Davies' im Sommer ein mögliches Szenario sei.
Brown, der 2024 für 5,5 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg an den Main wechselte, hat eine starke Saison bei der taumelnden Eintracht und einen steilen Aufstieg hinter sich. Wettbewerbsübergreifend 42-mal stand er 2025/26 für die SGE auf dem Rasen, wobei er vier Treffer selbst erzielte und sechs weitere Tore direkt auflegte.
Seine guten Leistungen sorgten dafür, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn für auch die WM in den USA, Kanada und Mexiko nominierte. Dort erhielt er etwas überraschend den Vorzug vor RB Leipzigs David Raum und stand in drei der vier Spiele bis zum Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay in der Startelf. Beim 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao steuerte er ein Tor und einen Assist bei.
Die Rekordverkäufe von Eintracht Frankfurt
Spieler
Position
Verkauft an
Jahr
Ablöse
Randal Kolo Muani
Angriff
PSG
2023
95 Millionen Euro
Hugo Ekitike
Angriff
FC Liverpool
2025
95 Millionen Euro
Omar Marmoush
Angriff
Manchester City
2025
75 Millionen Euro
Luka Jovic
Angriff
Real Madrid
2019
63 Millionen Euro
Sebastien Haller
Angriff
West Ham United
2019
50 Millionen Euro
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.