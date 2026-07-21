FC Bayern geht fast eine Million Euro beim Transfer von Noel Aseko durch die Lappen

Wie die Bild berichtet, haben sich die Niedersachsen beim direkten Rückkauf der Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung beim deutschen U21-Nationalspieler in Höhe von 950.000 Euro gesichert. Aseko spielte zunächst eineinhalb Jahre auf Leihbasis beim Zweitligisten, ehe die Hannoveraner im Mai ihre Kaufoption zogen und Aseko fest für lediglich eine Million Euro verpflichteten.

Weil Aseko aber in seiner zweiten Saison in Hannover zu einem der Shootingstars des Bundesliga-Unterhauses avancierte, machten die Bayern von ihrer Rückkaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch, weil der 20-Jährige entweder als Kaderoption nach den Abgängen von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld zurückkehren oder für eine wesentlich größere Summe weitergereicht werden sollte. Am Ende wurde es die zweite Option, Aseko unterschrieb einen Vertrag bis 2031 am Main.