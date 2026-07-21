Bis zu 13 Millionen Euro soll der FC Bayern laut kicker durch den Wechsel von Noel Aseko zu Eintracht Frankfurt eingenommen haben. Von dieser Summe wandert jedoch eine knappe Million in die Tasche von Hannover 96.
FC Bayern geht fast eine Million Euro beim Transfer von Noel Aseko durch die Lappen
Wie die Bild berichtet, haben sich die Niedersachsen beim direkten Rückkauf der Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung beim deutschen U21-Nationalspieler in Höhe von 950.000 Euro gesichert. Aseko spielte zunächst eineinhalb Jahre auf Leihbasis beim Zweitligisten, ehe die Hannoveraner im Mai ihre Kaufoption zogen und Aseko fest für lediglich eine Million Euro verpflichteten.
Weil Aseko aber in seiner zweiten Saison in Hannover zu einem der Shootingstars des Bundesliga-Unterhauses avancierte, machten die Bayern von ihrer Rückkaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro Gebrauch, weil der 20-Jährige entweder als Kaderoption nach den Abgängen von Raphael Guerreiro und Leon Goretzka im zentralen Mittelfeld zurückkehren oder für eine wesentlich größere Summe weitergereicht werden sollte. Am Ende wurde es die zweite Option, Aseko unterschrieb einen Vertrag bis 2031 am Main.
- Getty Images
Aseko berichtet von "guten" und offenbar aufschlussreichen Gesprächen mit Kompany
"Ich war sehr intensiv im Austausch mit dem Vorstand und dem Trainer", sagte Aseko bei seiner Vorstellung bei den Hessen am Montag. Besonders mit Vincent Kompany habe er ein "gutes Gespräch" gehabt, in dem der Belgier offenbar deutlich gemacht hatte, welche Rolle er Aseko bei den Bayern zutraue.
Und das stieß nicht unbedingt auf Gegenliebe. "Er war ehrlich zu mir, ich war dann auch ehrlich zu ihm und deshalb kam dann auch das mit Eintracht zustande", sagte Aseko, der sich selbst als "N'Golo-Kante-like" beschrieb.
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