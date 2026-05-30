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Fahren unter Drogeneinfluss! Gefallener England-Star soll nach Crash mit Lamborghini festgenommen worden sein

R. Sterling
Fey. Rotterdam
Niederlande Eredivisie
England

Die Polizei in England soll Raheem Sterling nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss festgenommen haben. Der 31-Jährige soll gegen Kaution freigekommen sein, ihm droht eine empfindliche Strafe.

Wie verschiedene englische Medien übereinstimmend berichten, soll der tief gefallene Fußballer, der 2021 noch im EM-Finale mit England stand und 2022 Teil von Englands WM-Kader war, am Donnerstagmorgen nach einem Unfall auf der Autobahn M3 festgenommen worden sein.

Der Vorfall passierte am Minley Interchange; die Polizei von Hampshire bekam kurz vor 9 Uhr den ersten Anruf zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei prallte der Lamborghini gegen die Leitplanken der Autobahn. Keine weiteren Autos waren beteiligt, und niemand erlitt Verletzungen.

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    Polizei bestätigt den Vorgang

    Die Polizei nahm den Fahrer fest und ließ ihn später gegen Kaution frei. "Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag gingen bei uns Meldungen ein, dass ein Lamborghini auf der M3 in Richtung Süden, in der Nähe des Minley Interchange, mit Leitplanken kollidiert sei. Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet", hieß es in der Erklärung der Polizei.

    "Der 31-jährige Fahrer aus Berkshire sitzt wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliches Fahren, Besitz einer Droge der Klasse C und Verweigerung einer Probe in Untersuchungshaft. Er kam gegen Kaution frei, während die Ermittlungen laufen."

    Bei diesem 31-Jährigen soll es sich dem Vernehmen nach um Sterling handeln.

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  • Bei Feyenoord wurde Raheem Sterling zum Karriereende geraten

    Die Festnahme kommt in einer ohnehin schon schwierigen Phase von Sterlings Karriere. Früher zählte er zu den besten Offensivspielern Englands und gewann mit Manchester City unter Pep Guardiola mehrere Premier-League-Titel. Seit seinem Weggang von City läuft es allerdings nicht mehr.

    Quellen aus dem Umfeld des Fußballers teilten der britischen Nachrichtenagentur Press Association mit, dass Sterling sich zuletzt wertlos und vergessen gefühlt habe. Sterling leide weiter nach einigen schwierigen Jahren unter immensem psychischen Druck.

    Nach einer schwierigen Phase bei Chelsea folgte ein erfolgloser Leihaufenthalt bei Arsenal unter Mikel Arteta. Chelsea löste seinen Vertrag im Januar 2026 auf, daraufhin unterschrieb Sterling einen Kurzzeitvertrag bei Feyenoord. Er bestritt acht Spiele in der Eredivisie, während der ihm schon das Karriereende nahegelegt wurde.

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