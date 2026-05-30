Fahren unter Drogeneinfluss! Gefallener England-Star soll nach Crash mit Lamborghini festgenommen worden sein

Die Polizei nahm den Fahrer fest und ließ ihn später gegen Kaution frei. "Kurz vor 9 Uhr am Donnerstag gingen bei uns Meldungen ein, dass ein Lamborghini auf der M3 in Richtung Süden, in der Nähe des Minley Interchange, mit Leitplanken kollidiert sei. Es waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt und es wurden keine Verletzten gemeldet", hieß es in der Erklärung der Polizei.

"Der 31-jährige Fahrer aus Berkshire sitzt wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliches Fahren, Besitz einer Droge der Klasse C und Verweigerung einer Probe in Untersuchungshaft. Er kam gegen Kaution frei, während die Ermittlungen laufen."

Bei diesem 31-Jährigen soll es sich dem Vernehmen nach um Sterling handeln.