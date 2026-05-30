Fahren unter Drogeneinfluss! Gefallener England-Star soll nach Crash mit Lamborghini festgenommen worden sein

Wie verschiedene englische Medien übereinstimmend berichten, soll der tief gefallene Fußballer, der 2021 noch im EM-Finale mit England stand und 2022 Teil von Englands WM-Kader war, am Donnerstagmorgen nach einem Unfall auf der Autobahn M3 festgenommen worden sein.
Der Vorfall passierte am Minley Interchange; die Polizei von Hampshire bekam kurz vor 9 Uhr den ersten Anruf zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei prallte der Lamborghini gegen die Leitplanken der Autobahn. Keine weiteren Autos waren beteiligt, und niemand erlitt Verletzungen.