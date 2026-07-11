"Etwas seltsam": Flunkerte Thomas Tuchel mit Transfer-Aussagen zu Bayern-Star Harry Kane?

Christian Falk von der Bild-Zeitung verriet jedoch nun, dass es Tuchel war, der Zweifel am Kane-Deal hatte, während die Bayern-Bosse vom englischen Stürmerstar schnell überzeugt waren. Das Thema Kane sei beim FCB schon heiß gewesen, bevor Tuchel Anfang 2023 nach München kam. Die Aussage des englischen Coaches bezeichnete der Bild-Journalist deshalb auch als "etwas seltsam".

Die Bayern-Bosse hätten "klar gesagt, dass sie es auf Harry Kane abgesehen haben. Und sie haben gefragt, ob er damit einverstanden ist", so Falk. Tuchel habe sich daraufhin Bedenkzeit erbeten und erst zwei Tage später sein Okay gegeben.

Im Sommer 2023 wechselte Harry Kane schließlich für knapp 100 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister. Seitdem glänzt der Engländer und sicherte sich dreimal in Folge die Torschützenkrone in der Bundesliga. In 94 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse kommt er inzwischen auf 98 Tore.