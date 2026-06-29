Es wurde sogar der Trainingsstart verschoben! Ex-Trainer des FC Chelsea wird angeblich heftig von Klopp-Klub umgarnt

Beim FC Paris herrscht kurz vor dem geplanten Vorbereitungsstart Aufruhr auf der Trainerbank. Wie die französische Sporttageszeitung L'Equipe berichtet, verzögert sich die Rückkehr der Mannschaft auf den Trainingsplatz erheblich, da der Klub in intensiven Verhandlungen mit Liam Rosenior steht.
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Eigentlich hätte die Mannschaft des französischen Klubs am kommenden Mittwoch, dem 1. Juli, die Arbeit für die neue Spielzeit aufnehmen sollen. Dieser Termin ist nun jedoch hinfällig: Die Profis werden nach Vereinsangaben erst am 9. Juli auf dem Rasen zurückerwartet.
Die Verzögerung steht im direkten Zusammenhang mit den fortgeschrittenen Gesprächen mit Rosenior. Der 41-jährige Engländer, der in der Vergangenheit bereits beim FC Chelsea sowie bei RC Strasbourg Alsace an der Seitenlinie stand, hat sich als Wunschlösung der Klubführung herauskristallisiert.
- AFP
Kombouare sorgte für Umschwung in Paris
Die sich anbahnende Trennung vom aktuellen Pariser Coach Antoine Kombouare käme durchaus überraschend, wenn man den sportlichen Verlauf der vergangenen Monate betrachtet. Der erfahrene Coach hatte die Mannschaft erst im Februar dieses Jahres übernommen, nachdem sein Vorgänger Stephane Gilli entlassen worden war. Zum Zeitpunkt seiner Ernennung drohte dem FC Paris der Abstieg.
Der gebürtige Neukaledonier sorgte nach seinem Amtsantritt jedoch für eine spektakuläre Wende im Team. Unter seiner Regie stabilisierte sich die Mannschaft defensiv wie offensiv und sicherte sich schlussendlich einen Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Trotz des sportlichen Erfolgs kühlte das Verhältnis zwischen dem Trainer und den Klub-Verantwortlichen in der Folgezeit offenbar merklich ab.
Paris ändert Termin des Trainingsauftakts
Bereits in den vergangenen Wochen gab es in französischen Medien immer wieder Zweifel an seinem Verbleib. Kombouare selbst versuchte noch vor wenigen Tagen, die aufkeimenden Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang zu zerstreuen, und erklärte vergangene Woche öffentlich, dass er beim Start der Vorbereitung am Mittwoch definitiv auf dem Platz stehen werde.
Diese Ankündigung hat sich durch die neuesten Entwicklungen und die offizielle Verschiebung des Trainingsauftakts nun erledigt. Das Management des Klubs forcierte im Hintergrund den Dialog mit potenziellen Nachfolgern, wobei Rosenior schnell oberste Priorität genoss. Für den Engländer wäre es nach seiner Station in Straßburg eine Rückkehr in den französischen Profifußball, wo er den nächsten Entwicklungsschritt der Pariser vorantreiben soll.
- AFP
Kevin Trapp spielt für den FC Paris
Paris, wo Ex-Nationalkeeper Kevin Trapp unter Vertrag steht, gehört seit Ende 2024 zum Kosmos von Red Bull. Damals übernahm der österreichische Brausehersteller elf Prozent der Anteile. Mehrheitsanteilseigner ist die schwerreiche Arnault-Familie.
Der ehemalige DFB-Stürmer Mario Gomez arbeitet bei Paris als Technischer Direktor, auch Jürgen Klopp hat als Global Head of Soccer von Red Bull etwas zu sagen.