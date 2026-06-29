Es wurde sogar der Trainingsstart verschoben! Ex-Trainer des FC Chelsea wird angeblich heftig von Klopp-Klub umgarnt

Eigentlich hätte die Mannschaft des französischen Klubs am kommenden Mittwoch, dem 1. Juli, die Arbeit für die neue Spielzeit aufnehmen sollen. Dieser Termin ist nun jedoch hinfällig: Die Profis werden nach Vereinsangaben erst am 9. Juli auf dem Rasen zurückerwartet.

Die Verzögerung steht im direkten Zusammenhang mit den fortgeschrittenen Gesprächen mit Rosenior. Der 41-jährige Engländer, der in der Vergangenheit bereits beim FC Chelsea sowie bei RC Strasbourg Alsace an der Seitenlinie stand, hat sich als Wunschlösung der Klubführung herauskristallisiert.