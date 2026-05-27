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Es soll schon ein Treffen mit Zlatan Ibrahimovic gegeben haben: Rettet ein deutscher Trainer die AC Mailand?

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R. Rangnick

Nach dem Kahlschlag in der sportlichen Führung müssen sich die Rossoneri neu aufstellen. Eine Spur führt dabei nach Wien.

Der italienische Traditionsklub AC Mailand befasst sich bei der Suche nach einer neuen sportlichen Führung angeblich mit Österreichs Teamchef Ralf Rangnick.

  • Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, reisten Milans Sportchef Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic am Dienstag für ein Treffen mit Rangnick nach Wien.

    Die Mailänder hatten nach dem verpassten Einzug in die Champions League zuvor nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen. Neben dem Coach waren auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden. 

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  • Ralf RangnickGetty Images

    Ralf Rangnick winkt bei Milan eine Doppelrolle

    Mailand lockt Rangnick nun angeblich mit einer Doppelrolle als Trainer und Manager.

    Mit Österreich trifft Rangnick bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Gruppe J auf Außenseiter Jordanien, Titelverteidiger Argentinien und Algerien.

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