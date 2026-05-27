Es soll schon ein Treffen mit Zlatan Ibrahimovic gegeben haben: Rettet ein deutscher Trainer die AC Mailand?

Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, reisten Milans Sportchef Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic am Dienstag für ein Treffen mit Rangnick nach Wien.

Die Mailänder hatten nach dem verpassten Einzug in die Champions League zuvor nahezu die gesamte Chef-Etage sowie Trainer Massimiliano Allegri entlassen. Neben dem Coach waren auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden.