Es ist der absolute Tiefstwert in Europa! Eine Leihgabe des BVB weist eine "einzigartige" Statistik auf

Das sind eine Menge, doch bei Vieren davon ist die Situation noch einmal anders gelagert als beim großen Rest. Stand jetzt enden nämlich die Leihen von Julien Duranville (FC Basel), Cole Campbell (1899 Hoffenheim) und Kjell Wätjen (VfL Bochum) zum 30. Juni. Gleiches gilt für den zum 1. FC Heidenheim abgegebenen Diant Ramaj, dessen Profil als Torwart noch einmal eine andere Schwierigkeit mit sich bringt als bei den Feldspielern.

Im Februar 2025 hatte die Borussia Ramaj recht überraschend von Ajax Amsterdam verpflichtet und ihn direkt wieder per Leihe an den FC Kopenhagen abgegeben. Dort überzeugte der heute 24-Jährige auf Anhieb und fuhr mit den Dänen das Double ein. Der Verein hätte ihn liebend gern behalten, doch Ramaj zog es zurück in die Bundesliga, "um sichtbarer zu werden", wie er es nannte.

Sehr sichtbar ist er aber eigentlich schon zuvor geworden. Keine zwei Monate nach seinem Wechsel zum BVB gab Ramaj der Sport Bild ein Interview. Dort ließ er Äußerungen fallen, die für Aufmerksamkeit und in Dortmund auch interne Irritationen sorgten.