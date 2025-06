Die Katalanen fehlen bei der Klub-WM - und das findet Raphinha gut. Er leidet mit seinen Kollegen aus der Nationalmannschaft.

Raphinha vom FC Barcelona hat sich äußerst kritisch über den vollgepackten Terminkalender der Top-Fußballer geäußert und in diesem Zug auch die neugeschaffene Klub-Weltmeisterschaft kritisiert, die erstmals mit 32 Mannschaft aktuell in den USA stattfindet. Die Katalanen sind aufgrund der schwächeren Ergebnisse im Europapokal in den vergangenen Jahren nicht beim Turnier in Nordamerika mit dabei.