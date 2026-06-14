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Jürgen KloppGetty Images

Es gibt ein warnendes Beispiel in der DFB-Geschichte: Jürgen Klopp könnte für Julian Nagelsmann bei der WM zu einem Problem werden

Weltmeisterschaft
Deutschland - Curaçao
Deutschland
J. Nagelsmann
Jürgen Klopp
J. Musiala

Jürgen Klopp witzelt mit Thomas Müller über die Zukunft des Bundestrainers. Als Schattenmann könnte er für Julian Nagelsmann ziemlich nervig werden.

Jürgen Klopp und Thomas Müller hauten einander die Sprüche um die Ohren wie zwei rauchende Teenager auf dem Schulhof. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf - noch. Noch", rief Klopp ins Mikrofon bei MagentaTV, Müller gab lachend zurück: "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September!"

  • Das war alles einigermaßen amüsant, durchaus, aber mit einigen Minuten Verspätung blieb doch ein merkwürdiges Gefühl: Witzelte da am Tag des Eröffnungsspiels der Schattenmann über die Zukunft des Bundestrainers, bevor die WM überhaupt begonnen hatte? Live on air? Ja, es schien so.

    Dass so etwas nicht unbemerkt bleibt, bekam Nagelsmann bei seiner Abschlusspressekonferenz vor dem deutschen Auftaktspiel gegen Curacao zu spüren. Die erste Frage in Houston dazu pendelte er noch mit einer Gegenfrage aus - aber als ein englischer Reporter nachsetzte, musste er sich doch ausführlicher erklären. Noch einmal: darüber, dass sein potenzieller Nachfolger öffentlich Witzchen über seine Zukunft reißt.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    Die WM 1994 als warnendes Beispiel

    Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs", sagte Nagelsmann, er war wenig angetan, aber dabei souverän. "Sie hatten viel Erfolg in der Fußballwelt. Sie können über alles reden, was sie wollen. So ist das eben." Lothar Matthäus merkte aus der Ferne an: Klopps Rolle, seine Aussagen auch zu Aufstellungsdetails, machten es Nagelsmann "nicht gerade leichter".

    Interessant: Ein Blick in die sehr sehenswerte ARD-Dokumentation "Elf Helden, ein Albtraum" zeigt derzeit in Superzeitlupe auf, was passieren kann, wenn der Bundestrainer (Berti Vogts) vom Bundestrainer der Herzen (Franz Beckenbauer) und den Medien (mit Lothar Matthäus) bei einer WM in den USA (1994) sturmreif geschossen wird. Nämlich ein Desaster.

    Davon sind Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft selbstverständlich erst einmal weit entfernt. Aber dem Bundestrainer wird es überhaupt nicht gefallen haben, wie das Duo Klopp/Müller beim Basteln seiner Wunschaufstellung Jamal Musiala anzählte. "Wir müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen", stellte er kühl fest.

    Vor Nagelsmanns Pressekonferenz hatte Klopp, 2006 als "TV-Bundestrainer" überhaupt erst einem größeren Publikum bekannt geworden, im Ruderboot schon mit harten Schlägen die Richtung gewechselt. Hey, Julian, alles cool! "Wen sollen wir kritisieren – wir haben noch keine Sekunde gespielt?", fragte er: "Weder den Trainer und schon gar nicht Musiala, den wir alle lieben."

    Das alles sei schließlich "nullkommanull" als Kritik gedacht gewesen, er habe nur "Möglichkeiten aufzeigen" wollen. So, wie es nun eben sein Job ist als Experte.

  • Julian Nagelsmann steht langfristig beim DFB unter Vertrag

    Qua Rollenprofil jedenfalls sind Nagelsmann und Klopp, der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums, in den kommenden Wochen hart gegeneinandergeschnitten. Der eine muss dringend eine erfolgreiche WM für Deutschland hinbiegen, der andere die Fortschritte und Rückschläge auf diesem Weg kommentieren. Stürmt Nagelsmann nicht mit 8x 5:0 durchs Turnier, wird es zu weiteren kritischen Aussagen kommen.

    Mit dem Hintergedanken, bald selbst in dieses Amt zu kommen? Da lässt Jürgen Klopp sich bisher nicht locken. Sein Berater Marc Kosicke hat aber schon freimütig von Angeboten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) berichtet: vor der Ära Nagelsmann. Der besitzt einen Vertrag bis 2028, also auch noch in diesem September.

  • Der deutsche Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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