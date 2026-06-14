Es gibt ein warnendes Beispiel in der DFB-Geschichte: Jürgen Klopp könnte für Julian Nagelsmann bei der WM zu einem Problem werden

Deutschland habe "viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs", sagte Nagelsmann, er war wenig angetan, aber dabei souverän. "Sie hatten viel Erfolg in der Fußballwelt. Sie können über alles reden, was sie wollen. So ist das eben." Lothar Matthäus merkte aus der Ferne an: Klopps Rolle, seine Aussagen auch zu Aufstellungsdetails, machten es Nagelsmann "nicht gerade leichter".

Interessant: Ein Blick in die sehr sehenswerte ARD-Dokumentation "Elf Helden, ein Albtraum" zeigt derzeit in Superzeitlupe auf, was passieren kann, wenn der Bundestrainer (Berti Vogts) vom Bundestrainer der Herzen (Franz Beckenbauer) und den Medien (mit Lothar Matthäus) bei einer WM in den USA (1994) sturmreif geschossen wird. Nämlich ein Desaster.

Davon sind Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft selbstverständlich erst einmal weit entfernt. Aber dem Bundestrainer wird es überhaupt nicht gefallen haben, wie das Duo Klopp/Müller beim Basteln seiner Wunschaufstellung Jamal Musiala anzählte. "Wir müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen", stellte er kühl fest.

Vor Nagelsmanns Pressekonferenz hatte Klopp, 2006 als "TV-Bundestrainer" überhaupt erst einem größeren Publikum bekannt geworden, im Ruderboot schon mit harten Schlägen die Richtung gewechselt. Hey, Julian, alles cool! "Wen sollen wir kritisieren – wir haben noch keine Sekunde gespielt?", fragte er: "Weder den Trainer und schon gar nicht Musiala, den wir alle lieben."

Das alles sei schließlich "nullkommanull" als Kritik gedacht gewesen, er habe nur "Möglichkeiten aufzeigen" wollen. So, wie es nun eben sein Job ist als Experte.