Erstaunliche Parallelen zu Manchester City: Frank Lampards emotionaler Triumph mit Coventry

Sichtlich bewegt war Lampard, der den Aufstieg auf eine Stufe mit seinen Triumphen mit dem FC Chelsea stellte.

"Es ist definitiv mit da oben", sagte der 47-Jährige gegenüber SkySports. "Ich hatte das Glück, in großartigen Chelsea-Mannschaften zu spielen. Die Champions League und die Meisterschaft zu gewinnen, war einfach unglaublich."

Und Lampard weiter: "Dass wir das mit diesem Verein unter den gegebenen Umständen geschafft haben, ist für mich Overachieving. Ich will die Spieler dort keineswegs herabsetzen. Sie haben ihr Spiel durch reine harte Arbeit auf ein neues Niveau gehoben, und ich bin sehr stolz darauf, ihr Trainer zu sein."