In der Bundesliga-Begegnung gegen die TSG Hoffenheim ist Borussia Dortmunds Carney Chukwuemeka zum ersten Mal in seiner Karriere über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden.
Erst im 100. Profieinsatz: BVB-Star erreicht gegen Hoffenheim kuriosen Meilenstein
Für den 22-jährigen Mittelfeldspieler war die Partie ins Sinsheim der insgesamt 100. Profieinsatz. In den 99 Spielen zuvor war Chukwuemeka entweder immer ein- oder vorzeitig ausgewechselt worden. Noch nie hatte er bei An- und Abpfiff als Spieler auf dem Rasen miterlebt.
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Der BVB muss noch auf die Champions-League-Qualifikation warten
Für Dortmund bringt es Chukwuemeka mittlerweile schon auf wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. Zuvor hatte er als Profi für die beiden Premier-League-Klubs FC Chelsea (32 Spiele) und Aston Villa (16 Spiele) gespielt.
Aus sportlicher Sicht hatte der Nachmittag jedoch wenig positive Nachrichten für den Neu-Nationalspieler Österreichs. Der BVB verlor sein Auswärtsspiel gegen Hoffenheim mit 1:2 und verpasste es damit, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 26.04., 17.30 Uhr BVB - Freiburg 03.05., 17.30 Uhr Mönchengladbach - BVB 08.05., 20.30 Uhr BVB - Frankfurt
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.