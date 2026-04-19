Erst im 100. Profieinsatz: BVB-Star erreicht gegen Hoffenheim kuriosen Meilenstein

Für Dortmund bringt es Chukwuemeka mittlerweile schon auf wettbewerbsübergreifend 52 Spiele. Zuvor hatte er als Profi für die beiden Premier-League-Klubs FC Chelsea (32 Spiele) und Aston Villa (16 Spiele) gespielt.

Aus sportlicher Sicht hatte der Nachmittag jedoch wenig positive Nachrichten für den Neu-Nationalspieler Österreichs. Der BVB verlor sein Auswärtsspiel gegen Hoffenheim mit 1:2 und verpasste es damit, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren.