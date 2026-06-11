Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung?

Ein besonderes Highlight der Eröffnungsfeier wird die Performance des offiziellen WM-Songs "Dai Dai" sein, gesungen von Popstar Shakira gemeinsam mit Burna Boy. Laut einer FIFA-Mitteilung soll der Auftritt "auf ein unvergessliches Eröffnungsspiel einstimmen, das Fans aus aller Welt zu einem Fest des Fußballs, der Musik und der Kultur zusammenbringt".
Shakira ist kein Neuling bei WM-Songs: Bereits 2010 in Südafrika begeisterte sie mit "Waka Waka". Kurioserweise lautete der damalige Auftaktgegner der Gastgeber Mexiko – nun kommt es zur Neuauflage im Aztekenstadion, das zum dritten Mal ein Eröffnungsspiel austrägt (nach 1970 und 1986) – ein Rekord unter den weltweiten Spielstätten.
Die FIFA kündigte zudem Auftritte einheimischer Talente und moderner Folklore-Künstler an. Mit dabei sind Raggaeton-Star J Balvin ("Mi Gente", "I Like It"), die mexikanische Rockband Maná, Tyla, Danny Ocean und die mexikanische Sängerin Lila Downs.
In den USA treten unter anderem Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla auf, in Kanada erwarten die Zuschauer Auftritte von Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez und Nora Fatehi.
- Eröffnungsfeier: Die Künstler bzw. Musik Acts in Mexiko, USA und Kanada
|Mexiko
|USA
|Kanada
|Shakira
|Katy Perry
|Alanis Morissette
|Burna Boy
|Anitta
|Michael Buble
|J Balvin
|Future
|Alessia Cara
|Mana
|Rema
|Jessie Reyez
|Tyla
|LISA
|Nora Fatehi
|Danny Ocean
|Tyla
|William Princ
|Lila Downs
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|Elyanna
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|DJ Sanjoy
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|Vegedream