Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung?

Wie das Eröffnungsspiel wird auch die Eröffnungsfeier im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausgetragen. Der Start ist für 19.30 Uhr vorgesehen.

Bis zum Anpfiff der Partie zwischen Mexiko und Südafrika um 21 Uhr wird in einer 90-minütigen Show mit Musik, Tanz und künstlerischen Darbietungen das Turnier sowie alle teilnehmenden Nationen gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei die mexikanische Kultur.

Auch die beiden Co-Gastgeber USA und Kanada erhalten eigene Zeremonien: Die USA feiern vor ihrem Spiel gegen Paraguay in Los Angeles in der Nacht zum Samstag, Kanada vor dem Auftaktduell gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag in Toronto.

Ein Überblick zu den drei Auftaktspielen der WM-Gastgeber: