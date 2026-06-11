Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
FBL-WC-2026-US-GLOBAL-CITIZEN Shakira(C)Getty Images
GOAL

Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung?

Weltmeisterschaft
Mexiko - Südafrika
Mexiko
Südafrika

Am heutigen Donnerstag steigt, vor dem WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika, die traditionelle Eröffnungsfeier. GOAL klärt über Ort, Musik Acts, Künstler, Uhrzeit und den Ablauf auf. Außerdem bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spektakels im Free-TV und Livestream.

Bevor der erste Anpfiff derWM 2026 in Mexiko, USA und Kanada ertönt, findet am heutigen Donnerstag (11. Juni) noch die Eröffnungsfeier statt.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!

Hier bekommt Ihr alle Informationen zu Ort, Musik Acts, Künstler, Uhrzeit, Ablauf und der Übertragung.

  • Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung? Ort, Land, Uhrzeit, Ablauf

    Wie das Eröffnungsspiel wird auch die Eröffnungsfeier im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ausgetragen. Der Start ist für 19.30 Uhr vorgesehen.

    Bis zum Anpfiff der Partie zwischen Mexiko und Südafrika um 21 Uhr wird in einer 90-minütigen Show mit Musik, Tanz und künstlerischen Darbietungen das Turnier sowie alle teilnehmenden Nationen gefeiert. Im Mittelpunkt steht dabei die mexikanische Kultur.

    Auch die beiden Co-Gastgeber USA und Kanada erhalten eigene Zeremonien: Die USA feiern vor ihrem Spiel gegen Paraguay in Los Angeles in der Nacht zum Samstag, Kanada vor dem Auftaktduell gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag in Toronto.

    Ein Überblick zu den drei Auftaktspielen der WM-Gastgeber:

    • 11. Juni, 21 Uhr (MESZ): Mexiko vs. Südafrika
    • 12. Juni, 21 Uhr (MESZ): Kanada vs. Bosnien-Herzegowina
    • 13. Juni, 3 Uhr (MESZ): USA vs. Paraguay
    • Werbung
  • Shakira waves(C)Getty Images

    Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung? Musik Acts sowie Künstler

    Ein besonderes Highlight der Eröffnungsfeier wird die Performance des offiziellen WM-Songs "Dai Dai" sein, gesungen von Popstar Shakira gemeinsam mit Burna Boy. Laut einer FIFA-Mitteilung soll der Auftritt "auf ein unvergessliches Eröffnungsspiel einstimmen, das Fans aus aller Welt zu einem Fest des Fußballs, der Musik und der Kultur zusammenbringt".

    Shakira ist kein Neuling bei WM-Songs: Bereits 2010 in Südafrika begeisterte sie mit "Waka Waka". Kurioserweise lautete der damalige Auftaktgegner der Gastgeber Mexiko – nun kommt es zur Neuauflage im Aztekenstadion, das zum dritten Mal ein Eröffnungsspiel austrägt (nach 1970 und 1986) – ein Rekord unter den weltweiten Spielstätten.

    Die FIFA kündigte zudem Auftritte einheimischer Talente und moderner Folklore-Künstler an. Mit dabei sind Raggaeton-Star J Balvin ("Mi Gente", "I Like It"), die mexikanische Rockband Maná, Tyla, Danny Ocean und die mexikanische Sängerin Lila Downs.

    In den USA treten unter anderem Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla auf, in Kanada erwarten die Zuschauer Auftritte von Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez und Nora Fatehi.

    • Eröffnungsfeier: Die Künstler bzw. Musik Acts in Mexiko, USA und Kanada
    Mexiko USAKanada
    Shakira Katy PerryAlanis Morissette
    Burna BoyAnittaMichael Buble
    J BalvinFutureAlessia Cara
    ManaRema Jessie Reyez
    TylaLISANora Fatehi
    Danny OceanTyla William Princ
    Lila Downs  Elyanna
      DJ Sanjoy 
      Vegedream

  • Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung? Infos zu TV und Livestream

    Die offizielle Eröffnungsfeier am heutigen Donnerstag könnt Ihr sowohl im ZDF, also im Free-TV, als auch bei MagentaTV live verfolgen.

    Der öffentlich-rechtliche Sender startet bereits um 17.45 Uhr mit Vorberichten. Auch das Spiel könnt Ihr anschließend im Zweiten sehen.

    Auch bei MagentaTV könnt Ihr die Partie zwischen Mexiko und Südafrika live sehen. Der Telekom-Anbieter überträgt alle WM-Spiele, 44 davon sogar exklusiv. Hier erfahrt Ihr mehr. 

    Die Zeremonien in den USA und Kanada an den folgenden Tagen sind ebenfalls nur bei MagentaTV live zu sehen. ARD und ZDF zeigen keine Live-Bilder, sondern voraussichtlich nur Zusammenfassungen der Shows in Los Angeles und Toronto.

    MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!

  • Eröffnungsfeier der WM 2026 heute live bei ARD oder ZDF im Free TV: Wann beginnt die Übertragung? Die Gruppen

    Gruppe AMexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechien
    Gruppe BKanadaSchweizBosnien-HerzegowinaKatar
    Gruppe CBrasilienMarokkoSchottlandHaiti
    Gruppe DUSATürkeiParaguayAustralien
    Gruppe EDeutschlandEcuadorElfenbeinküsteCuracao
    Gruppe FNiederlandeJapanSchwedenTunesien
    Gruppe GBelgienÄgyptenIranNeuseeland
    Gruppe HSpanienUruguaySaudi-ArabienKap Verde
    Gruppe IFrankreichSenegalNorwegenIrak
    Gruppe JArgentinienÖsterreichAlgerienJordanien
    Gruppe KPortugalKolumbienUsbekistanDR Kongo
    Gruppe LEnglandKroatienGhanaPanama
Weltmeisterschaft
Mexiko crest
Mexiko
MEX
Südafrika crest
Südafrika
SAF