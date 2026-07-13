Erneute Leihe und Kaufpflicht: RB Leipzig verpflichtet DFB-Juwel Brajan Gruda von Brighton

Der frühere Mainzer Gruda (22) war im Februar von der Insel zu RB gewechselt und hat in 14 Pflichtspielen drei Tore erzielt. "Er hat in seinen ersten Monaten bei uns gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt und wie gut sein Profil zu unserem Spiel passt", sagte Marcel Schäfer, der Leipziger Geschäftsführer Sport.

Gruda sei "technisch stark, kreativ, verfügt über ein hohes Tempo und bereichert unsere Offensive mit seinen Fähigkeiten im letzten Drittel", ergänzte Schäfer. Der U21-Nationalspieler berichtete, seine Erwartungen an Leipzig hätten sich "absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl."