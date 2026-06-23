Norwegens Starstürmer Erling Haaland rechnet damit, dass der kommende Gegner Frankreich die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gewinnt.
Erling Haaland hat einen großen WM-Favoriten: "Sie werden wahrscheinlich das ganze Turnier gewinnen"
Der Torjäger von Manchester City schnürte am Mittwochabend beim 3:2-Sieg über den Senegal einen Doppelpack und hatte damit maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Einzug seiner Mannschaft in der K.o.-Runde der Endrunde. Dass es für die Skandinavier am letzten Vorrundenspieltag gegen Vize-Weltmeister Frankreich um den Sieg in der Gruppe I geht, beschäftigt Haaland allerdings nicht großartig.
Bei Fox Sports gefragt, wie groß die Herausforderung gegen Kaliber wie Kylian Mbappe nun sei meinte der ehemalige Angreifer des BVB: "Es könnte mir nicht egaler sein. Wir sind weiter, wir haben es geschafft. Und das ist unglaublich."
Er ergänzte mit Blick auf die Partie, die am Freitagabend um 21 Uhr in Boston steigt: "Das beschäftigt mich kaum. Sie werden wahrscheinlich gegen uns gewinnen. Und sie werden wahrscheinlich auch das ganze Turnier gewinnen."
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Erling Haaland setzt seine beeindruckende Serie fort
Frankreich, Titelträger von 2018 und Finalist von 2022, hat ebenfalls die ersten beiden Partien für sich entschieden und liegt dank eines um einen Treffer besseren Torverhältnisses vor den Norwegern. Dem Starensemble um Kapitän Mbappe und Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele reicht also ein Remis, um den Gruppensieg einzutüten. Der Ausgang des Duells ist auch für die deutsche Nationalmannschaft von Interesse, denn der Gruppenerste kann im Achtelfinale auf die DFB-Elf treffen.
So weit aber wollte Haaland nicht nach vorne schauen, sondern den Moment im Stadion von East Rutherford genießen, "Das gehört zu den größten Abenden meines Lebens. Es war ein ganz besonderer Moment", sagte der 25-Jährige, der auch von den Bildern vom Vortag schwärmte, als Norwegens Anhänger für "großartige Stimmung" am Times Square in New York gesorgt hatten: "Es war verrückt."
Mit seinem Doppelpack gegen den Irak schraubte Haaland seine beeindruckende Bilanz weiter nach oben: Er traf auch im zwölften Pflichtspiel in Folge für Norwegen. Insgesamt hält er nach 52 Einsätzen bei 59 Treffern. Auch beim WM-Auftakt gegen den Irak hatte Haaland doppelt getroffen, mit vier Treffern ist er in der WM-Torschützenliste gleichauf mit Kylian Mbappe Zweiter hinter Lionel Messi (fünf).
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien