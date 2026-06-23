Erling Haaland hat einen großen WM-Favoriten: "Sie werden wahrscheinlich das ganze Turnier gewinnen"

Der Torjäger von Manchester City schnürte am Mittwochabend beim 3:2-Sieg über den Senegal einen Doppelpack und hatte damit maßgeblichen Anteil am vorzeitigen Einzug seiner Mannschaft in der K.o.-Runde der Endrunde. Dass es für die Skandinavier am letzten Vorrundenspieltag gegen Vize-Weltmeister Frankreich um den Sieg in der Gruppe I geht, beschäftigt Haaland allerdings nicht großartig.

Bei Fox Sports gefragt, wie groß die Herausforderung gegen Kaliber wie Kylian Mbappe nun sei meinte der ehemalige Angreifer des BVB: "Es könnte mir nicht egaler sein. Wir sind weiter, wir haben es geschafft. Und das ist unglaublich."

Er ergänzte mit Blick auf die Partie, die am Freitagabend um 21 Uhr in Boston steigt: "Das beschäftigt mich kaum. Sie werden wahrscheinlich gegen uns gewinnen. Und sie werden wahrscheinlich auch das ganze Turnier gewinnen."