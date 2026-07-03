Fabio Silva soll das Interesse von einigen spanischen Klubs geweckt haben. Wie der sogenannte italienische Transferexperte Rudy Galetti berichtet, sollen sich Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol Barcelona und Celta Vigo mit dem 23 Jahre jungen Portugiesen beschäftigen. Weitere Klubs sollen Silvas Situation beim BVB ebenfalls beobachten.
Er wollte angeblich schon nach sechs Monaten weg! Droht dem BVB ein neues Transferdilemma bei Fabio Silva?
BVB wird Fabio Silva nicht abgeben
Ob wahr oder nicht: Ein Wechsel des Stürmers dürfte für den BVB in diesem Sommer kein Thema sein. Zwar konnte Silva während seiner komplizierten Debütsaison in Dortmund kaum als Torschütze überzeugen und schon seine Ankunft stand aufgrund einer Adduktoren-OP, auf die eine wochenlange Pause zum Einstand folgte, unter keinem guten Stern.
Allerdings zeigte Silva anschließend immer wieder gute und hoch engagierte Ansätze, wenn er zumeist als Joker von Trainer Niko Kovac eingesetzt wurde. Besonders als Torvorbereiter konnte Silva ein ums andere Mal glänzen. Die Saison beendete er letztlich mit zehn Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen. Ausbaufähig, aber keinesfalls miserabel.
In der spanischen LaLiga erlebte Silva zumindest in puncto Torerzielung die zweitbeste Saison seiner Karriere. Die zehn Tore in 25 Spielen für Las Palmas in der Saison 2024/25 wurden nur von seinen elf Toren in 32 Spielen für den RSC Anderlecht überboten. Nach seinem Leihjahr in Las Palmas folgte der knapp 23 Millionen Euro schwere Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zum BVB.
- Getty Images
Fabio Silva sorgte angeblich beim BVB im Winter schon für Ärger - größere Rolle in der kommenden Saison?
Dort hing nach nur einem halben Jahr angeblich schon einmal kurz der Haussegen schief.Sky und Sport Bild berichteten, dass Silva angesichts seiner Rolle als Dauerjoker hinter Serhou Guirassy die Geduld zunehmend verloren und einen Blitzabschied im Winter angepeilt habe. Diese Gerüchte fing der damalige Sportdirektor Sebastian Kehl aber sogleich wieder ein. "Fabio wird bleiben", stellte er kurz vor Weihnachten klar und ergänzte: "Ich habe gar keine Lust, ihn abzugeben. Warum sollten wir das tun?"
In Dortmund hat Silva noch einen Vertrag bis 2030. Und womöglich wird er in der kommenden Saison wesentlich häufiger Bewährungschancen von Niko Kovac von Beginn an bekommen, schließlich steht hinter einem Verbleib von Guirassy und auch Karim Adeyemi nach wie vor ein dickes Fragezeichen. Guirassy kokettiert seit geraumer Zeit mehr oder weniger offensiv mit einem Abschied im Sommer. Adeyemis Vertrag läuft 2027 aus und eine Verlängerung soll mittlerweile eher unwahrscheinlich sein. Ablösefrei will der BVB ihn nicht ziehen lassen, weshalb es durchaus sein könnte, dass Adeyemi die Dortmunder noch im Transfersommer verlässt.