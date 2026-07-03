Er wollte angeblich schon nach sechs Monaten weg! Droht dem BVB ein neues Transferdilemma bei Fabio Silva?

Ob wahr oder nicht: Ein Wechsel des Stürmers dürfte für den BVB in diesem Sommer kein Thema sein. Zwar konnte Silva während seiner komplizierten Debütsaison in Dortmund kaum als Torschütze überzeugen und schon seine Ankunft stand aufgrund einer Adduktoren-OP, auf die eine wochenlange Pause zum Einstand folgte, unter keinem guten Stern.

Allerdings zeigte Silva anschließend immer wieder gute und hoch engagierte Ansätze, wenn er zumeist als Joker von Trainer Niko Kovac eingesetzt wurde. Besonders als Torvorbereiter konnte Silva ein ums andere Mal glänzen. Die Saison beendete er letztlich mit zehn Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen. Ausbaufähig, aber keinesfalls miserabel.

In der spanischen LaLiga erlebte Silva zumindest in puncto Torerzielung die zweitbeste Saison seiner Karriere. Die zehn Tore in 25 Spielen für Las Palmas in der Saison 2024/25 wurden nur von seinen elf Toren in 32 Spielen für den RSC Anderlecht überboten. Nach seinem Leihjahr in Las Palmas folgte der knapp 23 Millionen Euro schwere Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zum BVB.