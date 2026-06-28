Er wird offenbar als der "perfekte Spieler" angesehen! BVB beobachtet einen der besten Spieler Belgiens

Die Borussia ist mit diesem Interesse im internationalen Vergleich allerdings keineswegs allein. Die starken Auftritte des Youngsters im vergangenen Jahr haben bereits namhafte Konkurrenz auf den Plan gerufen, womit sich die Dortmunder auf ein intensives Wettbieten einstellen müssten.

Vor dem kolportierten Einstieg des Bundesligisten galten vor allem der englische Premier-League-Klub Tottenham Hotspur sowie die beiden italienischen Spitzenvereine Inter Mailand und die SSC Neapel als die heißesten Abnehmer.