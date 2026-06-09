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Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

Er war sichtlich erschrocken! Schussversuch von Kai Havertz im Training der deutschen Nationalmannschaft endet schmerzhaft

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K. Havertz

Ein Missgeschick des deutschen WM-Hoffnungsträgers endet schmerzhaft für einen Fotografen.

Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab.  

  • "Sorry, man": Havertz entschuldigt sich sofort

    Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch. Sichtlich erschrocken eilte der "Täter" zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: "Sorry, man."

    Abgesehen von dieser Szene lief auf dem Gelände der Wake Forest University alles reibungslos. Die Fans auf den Tribünen freuten sich über Bälle, Trikots und zahlreiche Autogramme der DFB-Stars. Beim abschließenden Trainingsspiel jubelte Havertz auch über einen "richtigen" Treffer.

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  • DFB-Team: Gute Nachrichten bei Manuel Neuer

    Bei der 45-minütigen Einheit stieg auch Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Mannschaftstraining ein

    Der 40-Jährige dürfte damit beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen.

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