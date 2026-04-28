"Er war die große Schwachstelle": Einen PSG-Star sieht Mats Hummels "nicht auf dem Level der Bayern"

"Im Spiel in der Ligaphase war er die große Schwachstelle", sagte Prime-Experte Höwedes mit Blick auf den Innenverteidiger und Kapitän von PSG vor dem Halbfinalhinspiel der Champions League am Dienstagabend.

Bayern hatte in der Champions-League-Ligaphase Anfang November mit 2:1 in Paris gewonnen. Marquinhos wackelte dabei in der herausragenden ersten Halbzeit des FCB arg und sah beim Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:2 durch Luis Diaz sehr schlecht aus.

Hummels, auch als TV-Experte bei Prime im Einsatz, stimmte Höwedes in seiner Betrachtungsweise zu und hat Marquinhos ebenfalls als Schwachstelle bei PSG ausgemacht. "Ich glaube, er war nicht auf dieses intensive Pressing der Bayern vorbereitet", kritisierte der ehemalige deutsche Nationalspieler den Brasilianer mit Blick auf die Partie in der Ligaphase. "Er wirkte dem Tempo nicht ganz gewachsen. Eigentlich ist er das, aber ich könnte mir vorstellen, dass das heute ein bisschen in seinem Kopf ist."

Daher würde Hummels "als Bayern versuchen, ihn in Ballbesitz immer unter Druck zu setzen und so eine Verunsicherung bei ihm wieder heraufzubeschwören." Das Pariser Innenverteidiger-Duo aus Marquinhos und dem früheren Frankfurter Willian Pacho sei "zwar gut, aber meiner Meinung nach nicht auf dem Level der Bayern", so Hummels.