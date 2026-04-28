Mats Hummels und Benedikt Höwedes haben in Marquinhos einen möglichen wunden Punkt von Paris Saint-Germain im Duell mit dem FC Bayern München ausgemacht.
"Er war die große Schwachstelle": Einen PSG-Star sieht Mats Hummels "nicht auf dem Level der Bayern"
PSG: Marquinhos sah in der Ligaphase gegen den FC Bayern nicht gut aus
"Im Spiel in der Ligaphase war er die große Schwachstelle", sagte Prime-Experte Höwedes mit Blick auf den Innenverteidiger und Kapitän von PSG vor dem Halbfinalhinspiel der Champions League am Dienstagabend.
Bayern hatte in der Champions-League-Ligaphase Anfang November mit 2:1 in Paris gewonnen. Marquinhos wackelte dabei in der herausragenden ersten Halbzeit des FCB arg und sah beim Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:2 durch Luis Diaz sehr schlecht aus.
Hummels, auch als TV-Experte bei Prime im Einsatz, stimmte Höwedes in seiner Betrachtungsweise zu und hat Marquinhos ebenfalls als Schwachstelle bei PSG ausgemacht. "Ich glaube, er war nicht auf dieses intensive Pressing der Bayern vorbereitet", kritisierte der ehemalige deutsche Nationalspieler den Brasilianer mit Blick auf die Partie in der Ligaphase. "Er wirkte dem Tempo nicht ganz gewachsen. Eigentlich ist er das, aber ich könnte mir vorstellen, dass das heute ein bisschen in seinem Kopf ist."
Daher würde Hummels "als Bayern versuchen, ihn in Ballbesitz immer unter Druck zu setzen und so eine Verunsicherung bei ihm wieder heraufzubeschwören." Das Pariser Innenverteidiger-Duo aus Marquinhos und dem früheren Frankfurter Willian Pacho sei "zwar gut, aber meiner Meinung nach nicht auf dem Level der Bayern", so Hummels.
- AFP
Marquinhos ist bei PSG eine Klubikone
Marquinhos spielt bereits seit 2013 für PSG und hat sich in mehr als einem Jahrzehnt zur Vereinsikone aufgeschwungen. Zunächst war er jahrelang an der erfolglosen Jagd auf den Champions-League-Titel beteiligt, in der vergangenen Saison führte der 31-Jährige den französischen Dauermeister dann endlich ans Ziel der Träume und zum Gewinn des Henkelpotts.
Diese Saison ist Marquinhos mehr und mehr zum Mann für die großen Spiele geworden. Gesetzt ist der Captain nicht mehr, absolvierte nur eines der letzten neun Ligue-1-Spiele. In der Champions League will PSG-Trainer Luis Enrique allerdings nicht auf den brasilianischen Nationalspieler verzichten, in zwölf von bisher 14 Partien dieser Königsklasse-Spielzeit stand er auf dem Rasen - so auch von Beginn an am Dienstag gegen Bayern. In der CL sorgte er zuletzt Mitte April im Viertelfinalrückspiel beim FC Liverpool (2:0) mit einer spektakulären Rettungsaktion im eigenen Fünfmeterraum für Aufsehen.
Nach dem Halbfinalhinspiel in Paris sind Marquinhos und Co. am Mittwoch kommender Woche zum Rückspiel in München zu Gast. Wer sich durchsetzt, trifft Ende Mai im Champions-League-Finale von Budapest auf den FC Arsenal oder Atletico Madrid.
PSG vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen
Aufstellung PSG
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Kvaratskhelia, Doue, Dembele
Aufstellung Bayern
Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.