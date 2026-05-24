"Er war auch ein Thema": FC Bayern dachte vor Harry Kane auch an einen anderen Superstar

Im April 2023 seien Bayerns damalige Verantwortliche "nach London gefahren und haben die Familie getroffen. Er hat wirklich eine super Familie, Papa und Bruder sind sehr nett, wir haben gute Gespräche geführt", verriet Salihamidzic. Der 49-Jährige selbst wurde Ende Mai 2023 entlassen, die finalen Bemühungen um Kane bekam er daher nicht mehr mit.

"Dann haben die Jungs (seine Nachfolger, d. Red.) das weiterverfolgt. Es war natürlich nicht einfach, Harry Kane aus London wegzuholen, aber der FC Bayern hat die Power und hat es gemacht", meinte Salihamidzic. Der Transfer hat sich trotz der enormen Ablöse voll ausgezahlt, in bisher drei Jahren hat Kane schon satte 146 Tore für den deutschen Meister erzielt.

"Sobald er freie Schussbahn hat, ist es normalerweise ein Tor. […] Er ist einfach gefährlich. Es gibt keinen Stürmer in Europa, der gerade so in Form ist, oder besser gesagt: der seit Jahren so konstant auf diesem hohen Niveau spielt wie er. Deswegen ist er absolut ein Ballon-d’Or-Kandidat", schwärmte Salihamidzic von dem 32-Jährigen.

Kanes Vertrag bei Bayern läuft 2027 aus, der FCB würde sehr gerne verlängern. Auch Kane ist dem Vernehmen nach offen für eine Verlängerung, fühlt sich mit seiner Familie in München sehr wohl. Nach seinem Hattrick im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) am Samstag betonte Kane aber auch, dass seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier kein Selbstläufer für Bayern werde: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe", machte Kane klar.