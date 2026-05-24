Hasan Salihamidzic hat Details zu Bayern Münchens Bemühungen um Harry Kane enthüllt, den man letztlich für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur loseisen konnte.
"Er war auch ein Thema": FC Bayern dachte vor Harry Kane auch an einen anderen Superstar
Hasan Salihamidzic spricht über Bayerns Bemühungen um Harry Kane
Als sich im Herbst 2021 abzeichnete, dass Robert Lewandowski den FCB im Sommer 2022 verlassen würde, "haben wir Gespräche geführt und mussten darüber nachdenken, wer der Nächste sein könnte", blickte Salihamidzic, von 2020 bis 2023 Sportvorstand beim deutschen Rekordmeister, im Sport1-Doppelpass zurück.
An der Säbener Straße sei klar gewesen, "dass er es sein muss, weil er wirklich Qualitäten hat, die sonst kaum einer besitzt", erklärte Salihamidzic, dass Kane auf der Suche nach einem Lewandowski-Nachfolger (wechselte 2022 zum FC Barcelona) schnell das Münchener Transferziel Nummer eins wurde.
Kanes damaliger Klub Tottenham jedoch "hat damals ziemlich schnell die Tür zugemacht und wollte überhaupt nicht darüber reden", so Salihamidzic weiter. Daher war ein Transfer des englischen Stürmerstars 2022 noch nicht möglich, stattdessen wollte man mit Sadio Mane die entstandene Lücke in der Offensive füllen. Der Senegalese kam seinerzeit vom FC Liverpool nach München, wurde dort jedoch nicht glücklich und blieb nur für ein Jahr.
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Kylian Mbappe war für den FC Bayern "finanziell nicht darstellbar"
Als Alternative zu Kane wurden bei Bayern selbstredend auch andere Namen diskutiert. Kylian Mbappe, damals noch bei Paris Saint-Germain, "war finanziell überhaupt nicht darstellbar", betonte Salihamidzic, dass der FCB eine mögliche Verpflichtung des heutigen Real-Madrid-Stars schnell wieder abschrieb. "Haaland war auch ein Thema. Wir haben natürlich geschaut, dass es ein Topstürmer sein muss", so der ehemalige Bayern-Boss weiter.
Dass Bayern Erling Haaland gerne nach München geholt hätte, ist kein Geheimnis. Der Norweger entschied sich nach seiner herausragenden Entwicklung bei Borussia Dortmund im Sommer 2022 aber bekanntlich für einen Transfer zu Manchester City.
Bayern setzte also auch für das Jahr 2023 voll auf die Karte Kane. "Beim FC Bayern braucht man einen, der Spiele gewinnt, ob das damals Giovane Elber war, ob das Lewa war oder jetzt natürlich Kane. Aber man muss dabei sehr sorgfältig vorgehen, weil das ein paar Euro kostet. Für uns war trotzdem eindeutig, dass er der Kandidat Nummer eins ist", sagte Salihamidzic.
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Salihamidzic traut Kane den Ballon d'Or zu
Im April 2023 seien Bayerns damalige Verantwortliche "nach London gefahren und haben die Familie getroffen. Er hat wirklich eine super Familie, Papa und Bruder sind sehr nett, wir haben gute Gespräche geführt", verriet Salihamidzic. Der 49-Jährige selbst wurde Ende Mai 2023 entlassen, die finalen Bemühungen um Kane bekam er daher nicht mehr mit.
"Dann haben die Jungs (seine Nachfolger, d. Red.) das weiterverfolgt. Es war natürlich nicht einfach, Harry Kane aus London wegzuholen, aber der FC Bayern hat die Power und hat es gemacht", meinte Salihamidzic. Der Transfer hat sich trotz der enormen Ablöse voll ausgezahlt, in bisher drei Jahren hat Kane schon satte 146 Tore für den deutschen Meister erzielt.
"Sobald er freie Schussbahn hat, ist es normalerweise ein Tor. […] Er ist einfach gefährlich. Es gibt keinen Stürmer in Europa, der gerade so in Form ist, oder besser gesagt: der seit Jahren so konstant auf diesem hohen Niveau spielt wie er. Deswegen ist er absolut ein Ballon-d’Or-Kandidat", schwärmte Salihamidzic von dem 32-Jährigen.
Kanes Vertrag bei Bayern läuft 2027 aus, der FCB würde sehr gerne verlängern. Auch Kane ist dem Vernehmen nach offen für eine Verlängerung, fühlt sich mit seiner Familie in München sehr wohl. Nach seinem Hattrick im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (3:0) am Samstag betonte Kane aber auch, dass seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier kein Selbstläufer für Bayern werde: "An diesem Punkt in meiner Karriere will ich das meiste aus einem Vertrag herausholen. Das wird einer der letzten Verträge sein, die ich als Spieler unterschreibe", machte Kane klar.
Harry Kanes Zahlen beim FC Bayern
Spiele
147
Tore
146
Assists
33
Titel
2x Deutscher Meister (2025, 2026), DFB-Pokalsieger (2026), Deutscher Supercup-Sieger (2025)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.