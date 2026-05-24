Bruno Fernandes von Manchester United hat am letzten Spieltag der Premier League einen Rekord für die meisten Assists in einer Saison aufgestellt. Der Portugiese brachte in der 33. Minute die Ecke nach innen, die Patrick Dorgu zum 1:0 im Auswärtsspiel in Brighton per Kopf verwertete. Es war die 21. Liga-Vorlage für Bruno Fernandes in dieser Saison - und damit übertrumpfte er die beiden Spieler, die bislang mit ihm gleichauf lagen.
Er überholt zwei Premier-League-Legenden: Manchester Uniteds Bruno Fernandes mit Rekord
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Bruno Fernandes löst Thierry Henry und Kevin De Bruyne ab
Thierry Henry kam in der Saison 2002/03 für den FC Arsenal auf 20 Assists. Er ist auch weiterhin der einzige Spieler, der in einem Premier-League-Spieljahr 20 oder mehr Tore und 20 oder mehr Vorlagen verbuchte, denn damals traf er auch noch 24-mal. Meister wurde am Ende aber dennoch Manchester United.
Kevin De Bruyne lieferte in der Saison 2019/20 ebenfalls 20 Vorlagen für Manchester City - und auch sein Team landete in der Endabrechnung nicht auf dem ersten Platz, denn der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp schnappte sich in der Corona-Saison den Titel.
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Bruno Fernandes sichert sich individuellen Titel
United übertraf als Dritter in dieser Saison unter Coach Michael Carrick die Erwartungen. Der Ex-Spieler war zunächst als Interimstrainer eingeplant, doch inzwischen ist klar, dass er das Team auch in der kommenden Spielzeit betreuen darf.
Die Leistungen von United-Kapitän Bruno Fernandes wurden ebenfalls gewürdigt: Der 31-Jährige wurde als Spieler der Saison in der Premier League ausgezeichnet. "Wenn ihr nicht so viele Tore gemacht hättet, hätte ich dieses Ding nicht in der Hand. Vielen Dank an Euch!", sagte er bei der Überreichung der Trophäe vor seinen Teamkollegen.
Bruno Fernandes kam 2020 für eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro von Sporting zu United. Bei den Red Devils steht er noch bis 2027 unter Vertrag.
Die Klubs von Bruno Fernandes:
- 2004 - 2011: Boavista
- 2012 - 2013: Novara
- 2013 - 2016: Udinese
- 2016 - 2017: Sampdoria (Leihe)
- 2017 - 2020: Sporting
- seit 2020: Manchester United