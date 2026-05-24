Er überholt zwei Premier-League-Legenden: Manchester Uniteds Bruno Fernandes mit Rekord

United übertraf als Dritter in dieser Saison unter Coach Michael Carrick die Erwartungen. Der Ex-Spieler war zunächst als Interimstrainer eingeplant, doch inzwischen ist klar, dass er das Team auch in der kommenden Spielzeit betreuen darf.

Die Leistungen von United-Kapitän Bruno Fernandes wurden ebenfalls gewürdigt: Der 31-Jährige wurde als Spieler der Saison in der Premier League ausgezeichnet. "Wenn ihr nicht so viele Tore gemacht hättet, hätte ich dieses Ding nicht in der Hand. Vielen Dank an Euch!", sagte er bei der Überreichung der Trophäe vor seinen Teamkollegen.

Bruno Fernandes kam 2020 für eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro von Sporting zu United. Bei den Red Devils steht er noch bis 2027 unter Vertrag.