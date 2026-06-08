Er sollte schon bald Spiele leiten: WM-Schiedsrichter wird bei Einreise in die USA am Flughafen abgewiesen

Die Gründe hierfür waren zunächst unklar. Jedoch gehört Somalia zu jenen Ländern, die auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.

Wie Ciise Aden Abshir, leitender Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft gegenüber AFP sagte, habe Artan ein gültiges Visum für die USA gehabt. Er sei nun nach Istanbul zurückgeflogen.