Mehr als 100 Millionen Euro für einen Weltmeister? Real Madrid hat wohl einen neuen Torjäger im Visier

Kurios: Am 28-jährigen Argentinier war Real schon einmal dran. Nämlich 2016, bevor Martinez aus seiner Heimat vom Traditionsverein Racing Club nach Europa wechselte.

"Es stimmt, dass ich den Entwurf eines Angebots von Real Madrid erhalten habe", sagte Martinez damals der spanischen Marca. Der Angreifer sollte zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden.

In Martinez' Vertrag bei Racing war allerdings eine Ausstiegsklausel verankert, die "mit acht Millionen Euro ein bisschen hoch war", wie er erklärte. "Wenn sie mich wirklich wollen, müssen sie diese Summe zahlen, denn Racing wird keine geringeren Summen akzeptieren."