Real Madrid ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in Italien fündig geworden. Einem Bericht der Sport Bild zufolge besteht Interesse an Stürmer Lautaro Martinez von Inter Mailand. Demnach müssten für den Kapitän des italienischen Meisters, der bei den Nerazzurri noch bis 2029 unter Vertrag steht, über 100 Millionen Euro Ablöse gezahlt werden.
Mehr als 100 Millionen Euro für einen Weltmeister? Real Madrid hat wohl einen neuen Torjäger im Visier
Kurios: Am 28-jährigen Argentinier war Real schon einmal dran. Nämlich 2016, bevor Martinez aus seiner Heimat vom Traditionsverein Racing Club nach Europa wechselte.
"Es stimmt, dass ich den Entwurf eines Angebots von Real Madrid erhalten habe", sagte Martinez damals der spanischen Marca. Der Angreifer sollte zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden.
In Martinez' Vertrag bei Racing war allerdings eine Ausstiegsklausel verankert, die "mit acht Millionen Euro ein bisschen hoch war", wie er erklärte. "Wenn sie mich wirklich wollen, müssen sie diese Summe zahlen, denn Racing wird keine geringeren Summen akzeptieren."
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Martinez traf schon 175-mal für Inter
Letztlich blieb Martinez noch zwei Jahre in Argentinien, ehe er 2018 zu Inter ging. Die Mailänder bezahlten damals 25 Millionen Euro Ablöse für den mittlerweile 78-maligen Nationalspieler. In 376 Pflichtspielen für Inter erzielte Martinez bislang 175 Treffer. 56 Tore bereitete er vor. Er ist Kapitän der Mailänder und betonte in der Vergangenheit mehrfach, sich bei den Nerazzurri sehr wohl zu fühlen.
Martinez wäre ein weiteres Puzzleteil im groß angelegten Umbruch bei den zuletzt zwei Jahre titellosen Königlichen aus Madrid. Zuletzt machte Real den Transfer des spanischen Nationalspielers Marc Cucurella vom FC Chelsea perfekt.
Real holte schon drei Neue
Cucurella, der aus der Jugend von Reals Erzrivale FC Barcelona stammt, kostet knapp 60 Millionen Euro Ablöse und unterzeichnete einen bis 2032 gültigen Vertrag.
Real hatte erst im vergangenen Sommer mit Alvaro Carreras einen Linksverteidiger für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro von Benfica geholt. Darüber hinaus steht auch noch mit Ferland Mendy ein weiterer Spieler für die Position im Kader der Blancos.
Carreras hatte sich zunächst im Duell mit Mendy um den Stammplatz durchgesetzt - auch, weil der Franzose verletzt ausfiel. In der entscheidenden Phase der Saison gab Ex-Coach Alvaro Arbeloa durchaus überraschend aber auch in einigen Partien Mendy den Vorzug, wie auch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München.
Cucurella ist der dritte namhafte Neuzugang für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Jose Mourinho: Real verpflichtete zuvor bereits Ibrahima Konate (FC Liverpool) und Denzel Dumfries (Inter Mailand).
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Auch Silva und Fernandez sollen zu Real kommen
Zuletzt hieß es zudem, dass sich der Transfer von Mourinhos portugiesischem Landsmanns Bernardo Silva auf der Zielgeraden befindet.
The Athletic berichtete zudem, dass Mourinho sich für das lahmende Mittelfeldzentrum der Blancos die Verpflichtung des argentinischen Weltmeisters Enzo Fernandez vom FC Chelsea wünsche. Ursprünglich habe es auch Gedankenspiele um die beiden PSG-Spielgestalter Joao Neves und Vitinha gegeben. Beide wurden von ihrem Klub allerdings für unverkäuflich erklärt und auch ihr Berater Jorge Mendes, der im Übrigen auch Mourinho und Silva vertritt, erklärte, dass bei beiden keine Chance auf einen Wechsel zur kommenden Saison bestehe.
Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".