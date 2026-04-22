Er schlief angeblich während einer Ansprache von Vincent Kompany ein! Kurioser Vorfall um Youngster des FC Bayern München

Demnach sei der 17-Jährige am Abend zuvor in Begleitung eines anderen, inzwischen verliehenen Spielers, in München unterwegs gewesen und erst zu später Stunde an den Campus zurückgekehrt. Mike soll sich den Vorwürfen gestellt und diese nicht bestritten haben.

Gleichwohl ging Kompany vergleichsweise milde mit dem Angreifer ins Gericht. Der Belgier sah davon ab, Mike vor versammelter Mannschaft in den Senkel zu stellen und suchte stattdessen das Gespräch unter vier Augen, um die Angelegenheit zu klären.

Nach Informationen der Sport Bild hätten die Bayern den 17-Jährigen damals mit einer einwöchigen Verbannung aus seinem Zimmer am Campus sanktioniert. In dieser Zeit musste sich Mike aus eigener Tasche ein Hotel finanzieren und dort übernachten. Auch der Vater des Youngsters wurde zum Gespräch einbestellt, insgesamt sei die Sache aber geklärt und der Spieler gelte als rehabilitiert.