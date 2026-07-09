Nach zwei Jahren ohne den großen Durchbruch beim BVB wechselte der US-Juniorennationalspieler vergangene Saison auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim.

Dort musste er kurz nach seinem Wechsel eine Verletzungspause einlegen und kam nur auf fünf Einsätze. In Elversberg will der 20-Jährige im dritten Anlauf nun endgültig in der Bundesliga ankommen.