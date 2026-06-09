Er plant direkt einen echten Transferhammer! Oliver Glasner will bei kommendem Klub wohl gleich in die Vollen gehen

Für die Mission Wiederaufbau hat der Coach wohl schon einen ganz genauen Plan im Kopf. Und der beinhaltet einen echten Transfer-Hammer: Nach Informationen der Gazzetta dello Sport will Glasner ÖFB-Kapitän David Alaba unbedingt nach Mailand lotsen.

Der Defensivallrounder von Real Madrid soll der neue Abwehrchef im San Siro werden. Die Personalie ist jedoch nicht ohne Risiko: Alaba kämpfte seit der Saison 2023/24 mit erheblichen Verletzungssorgen. Neben einem Kreuzbandriss warfen den Wiener auch immer wieder langwierige Muskel- und Meniskusprobleme zurück.

Dennoch ist Glasner von den Qualitäten seines Landsmanns restlos überzeugt. Alaba wäre demnach trotz des offensichtlichen Risikofaktors allein aufgrund seiner internationalen Erfahrung und Führungspersönlichkeit eine wertvolle Verstärkung.

Der Defensivspieler forcierte zuletzt offenbar selbst einen Abschied aus Madrid oder wird zumindest aktiv auf dem Markt platziert. Der Österreicher wurde bereits mehreren Vereinen angeboten. Besonders brisant: Auch Milans Erzrivale Inter Mailand soll zu den kontaktierten Klubs gehören, wie die Gazzetta berichtet.

Gleichzeitig steht Milan vor einem kompletten personellen Umbruch, der über die Trainerbank hinausgeht. Derzeit werden hinter den Kulissen im Verein tiefgreifende strukturelle Veränderungen diskutiert. Dabei fällt immer wieder ein Name: Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gilt laut Corriere dello Sport weiterhin als potenzieller Kandidat für eine tragende Rolle im Verein. Rangnick wird als neuer Technischer Direktor gehandelt.