Oliver Glasner steht laut Corriere dello Sport kurz vor der Übernahme des Trainerpostens bei der AC Mailand und hat bereits grundsätzlich zugestimmt. Für die Defensive plant er offenbar einen Transferhammer um David Alaba. Nach Informationen der italienischen Sportzeitung gab es bereits am vergangenen Montag weitere Verhandlungen zwischen den Mailändern und dem 51-jährigen Österreicher. Diese Gespräche seien durchweg positiv verlaufen.
Er plant direkt einen echten Transferhammer! Oliver Glasner will bei kommendem Klub wohl gleich in die Vollen gehen
Für Glasner ist die Aufgabe in der Modemetropole offenbar die absolute Wunschlösung: Der ehemalige Erfolgscoach von Eintracht Frankfurt und Crystal Palace soll sich ganz bewusst gegen andere Optionen auf dem Markt entschieden haben.
So schaut unter anderem der niederländische Traditionsklub Feyenoord Rotterdam in die Röhre. Die Niederländer zeigten ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung, gingen im Werben um den gebürtigen Salzburger jedoch leer aus.
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Milan plant mit Glasner angeblich Kurswechsel
Noch ist der Deal allerdings nicht in trockenen Tüchern. Das letzte Wort in den Verhandlungen liegt nun bei Milans Klubbesitzer Gerry Cardinale sowie dem einflussreichen Berater Zlatan Ibrahimovic, heißt es. Segnet das Duo die Personalie ab, steht dem Transfer nichts mehr im Wege.
In Mailand verspricht man sich von der Ankunft des Österreichers vor allem einen radikalen taktischen Kurswechsel. Glasner wird bei den Verantwortlichen der AC Milan explizit wegen seiner intensiven Spielidee geschätzt. Sein taktischer Ansatz basiert auf hohem Pressing, einer schnellen Balleroberung nach Umschaltmomenten und einer permanent hohen Spielintensität.
Dies steht in einem drastischen Kontrast zur jüngsten Philosophie im Verein. Unter dem bisherigen Milan-Trainer Massimiliano Allegri agierte die Mannschaft vermehrt defensiv geprägt - ein Stil, der letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. Die Quittung für die destruktive Spielweise: Die Rossoneri verpassten in der abgelaufenen Spielzeit die Qualifikation für die Champions League. Nun soll Glasner den schlafenden Riesen wieder wachküssen und zurück in die Königsklasse führen.
Glasner plant wohl Alaba-Coup in Mailand
Für die Mission Wiederaufbau hat der Coach wohl schon einen ganz genauen Plan im Kopf. Und der beinhaltet einen echten Transfer-Hammer: Nach Informationen der Gazzetta dello Sport will Glasner ÖFB-Kapitän David Alaba unbedingt nach Mailand lotsen.
Der Defensivallrounder von Real Madrid soll der neue Abwehrchef im San Siro werden. Die Personalie ist jedoch nicht ohne Risiko: Alaba kämpfte seit der Saison 2023/24 mit erheblichen Verletzungssorgen. Neben einem Kreuzbandriss warfen den Wiener auch immer wieder langwierige Muskel- und Meniskusprobleme zurück.
Dennoch ist Glasner von den Qualitäten seines Landsmanns restlos überzeugt. Alaba wäre demnach trotz des offensichtlichen Risikofaktors allein aufgrund seiner internationalen Erfahrung und Führungspersönlichkeit eine wertvolle Verstärkung.
Der Defensivspieler forcierte zuletzt offenbar selbst einen Abschied aus Madrid oder wird zumindest aktiv auf dem Markt platziert. Der Österreicher wurde bereits mehreren Vereinen angeboten. Besonders brisant: Auch Milans Erzrivale Inter Mailand soll zu den kontaktierten Klubs gehören, wie die Gazzetta berichtet.
Gleichzeitig steht Milan vor einem kompletten personellen Umbruch, der über die Trainerbank hinausgeht. Derzeit werden hinter den Kulissen im Verein tiefgreifende strukturelle Veränderungen diskutiert. Dabei fällt immer wieder ein Name: Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gilt laut Corriere dello Sport weiterhin als potenzieller Kandidat für eine tragende Rolle im Verein. Rangnick wird als neuer Technischer Direktor gehandelt.
Häufig gestellte Fragen
Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.
Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein.
Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.
Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist.
Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).
Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand.
Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.
Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden.
Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta.
Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.
Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel").