Frankreichs Sturmlegende Thierry Henry hat bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hohe Erwartungen an den ehemaligen Bundesligaprofi Manu Kone von der AS Rom.
"Er mag ein bisschen untergehen": Thierry Henry sieht in einem Ex-Bundesligaspieler ein potenziellen WM-Star
Der zentrale Mittelfeldspieler, einst in Diensten Borussia Mönchengladbachs, gehört für Henry zu den unterschätzen Akteuren, die der Endrunde ihren Stempel aufdrücken könnten.
Bei SPORTbible führte der 123-fache französische Nationalspieler über seinen Landsmann aus: "Er ist einer der besten zentralen Mittelfeldspieler da draußen und ein ruhiger Typ. (…) Jetzt ist er ein Stammspieler für Frankreich. Offensichtlich glaubt der Trainer, Didier Deschamps, dass er gut genug dazu ist."
Während viele Fans Kone "noch nicht kennen", hält Henry große Stücke auf den 25-Jährigen. Vor knapp zwei Jahren trainierte er ihn als Coach der französischen U23-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Truppe um Kone und den heutigen Bayern-Star Michael Olise gewann damals die Silbermedaille.
- Getty
Manu Kone wechselte von Gladbach zur Roma
Seitdem spiele Kone "brillant", so Henry weiter: "Ich glaube, sein Name wird nicht oft genannt, aber er ist Stammspieler für Frankreich. Und um in diese Mannschaft zu kommen, muss man gut sein."
Henry weiter: "Er mag ein bisschen untergehen, weil die Leute über (Ousmane) Dembele, Desire Doue, (Bradley) Barcola, (William) Saliba oder (Ibrahima) Konate sprechen. Die Leute haben ihn dagegen nicht auf dem Zettel. Ich halte ihn für einen äußerst soliden Spieler."
Kone wechselte nach Olympia für 18 Millionen Euro Ablöse von Gladbach zur Roma, wo er Leistungsträger ist und in dieser Saison fünf Scorerpunkte in 36 Partien sammelte. Für Frankreichs A-Nationalmannschaft bringt er es mittlerweile auf zwölf Einsätze.
Thierry Henry vergleicht Manu Kone mit Dirk Kuyt
Zu Kones Konkurrenten um einen Platz im Zentrum der Equipe tricolore gehören N’Golo Kante (Fenerbahce), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Mailand) und Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain). Dagegen schafften es Reals Eduardo Camavinga und der Ex-Bayer Corentin Tolisso von Olympique Lyon nicht in Deschamps' WM-Kader.
Für Henry hat Kone das Zeug zu einem "echten Fanliebling". Er erklärte: "Zum Beispiel erinnere ich mich daran, wie die Liverpool-Fans Dirk Kuyt geliebt haben. Er war auch nicht der typische Starspieler. Aber die Fans liebten ihn für das, was er der Mannschaft gab. Genau dieser Typ ist Manu auch. Er gibt immer 100 Prozent."
- AFP
Manu Kones Zahlen bei der Roma in dieser Saison
- Einsätze: 36
- Tore: 2
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 2