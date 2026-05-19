"Er mag ein bisschen untergehen": Thierry Henry sieht in einem Ex-Bundesligaspieler ein potenziellen WM-Star

Der zentrale Mittelfeldspieler, einst in Diensten Borussia Mönchengladbachs, gehört für Henry zu den unterschätzen Akteuren, die der Endrunde ihren Stempel aufdrücken könnten.

Bei SPORTbible führte der 123-fache französische Nationalspieler über seinen Landsmann aus: "Er ist einer der besten zentralen Mittelfeldspieler da draußen und ein ruhiger Typ. (…) Jetzt ist er ein Stammspieler für Frankreich. Offensichtlich glaubt der Trainer, Didier Deschamps, dass er gut genug dazu ist."

Während viele Fans Kone "noch nicht kennen", hält Henry große Stücke auf den 25-Jährigen. Vor knapp zwei Jahren trainierte er ihn als Coach der französischen U23-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Die Truppe um Kone und den heutigen Bayern-Star Michael Olise gewann damals die Silbermedaille.