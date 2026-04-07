"Er macht ständig solche Spielchen": Liverpools Florian Wirtz als "Selbstdarsteller" kritisiert

Cascarino bemängelte bei Wirtz, dass dieser in Liverpool nun anders spiele als zuvor und ihm die Effektivität abhanden gekommen sei. Es stehe außer Frage, dass Wirtz "ein enorm talentierter Junge" sei, aber bei Bayer Leverkusen sei er eben "kein Selbstdarsteller" gewesen: "Er hat seine Dinge dort zwar hin und wieder gemacht, aber er hatte auch einen enormen Einfluss auf die Spielweise der Mannschaft."

Davon sei in England nur wenig zu sehen, so Cascarino: "Wenn ich mir die Zahlen anschaue, was er tatsächlich für die Mannschaft leistet und wie viele Tore er schießt, ist das wirklich wenig."

Wirtz brillierte zuletzt in der Länderspielpause im Trikot der deutschen Nationalmannschaft unter anderem mit einem Gala-Auftritt beim 4:3-Erfolg in der Schweiz. Davon war allerdings bei Liverpools Klatsche in Manchester wenig zu sehen. Dort ging der 22-Jährige mit seinen Mannschaftskameraden unter und verspielte damit die vorletzte Titelchance dieser Saison.

Einzig in der Champions League kann der englische Meister noch auf einen Triumph hoffen. Allerdings wartet im Viertelfinale mit Titelverteidiger PSG eine harte Nuss. Das Hinspiel steigt am Mittwochabend im Parc des Princes.

Wirtz wechselte im vergangenen Sommer von Bayer nach Liverpool, hatte dort aber zunächst große Anpassungsschwierigkeiten an den englischen Fußball und es gab immer wieder Kritik von Ex-Profis. In den vergangenen Wochen waren seine Leistungen allerdings besser geworden.