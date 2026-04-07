Nach der 0:4-Packung des FC Liverpool im Viertelfinale des FA Cups gegen Manchester City am Wochenende hat Irlands Ex-Nationalspieler Tony Cascarino die Leistung von DFB-Nationalspieler Florian Wirtz mit harten Worten kritisiert.
"Er macht ständig solche Spielchen": Liverpools Florian Wirtz als "Selbstdarsteller" kritisiert
Der Ex-Profi, der einst 88 Länderspiele absolvierte und in England unter anderem für den FC Chelsea aktiv war, ätzte bei talkSPORT über die Spielweise des Mittelfeldstars: "Ich habe Wirtz’ kleine Kabinettstücke satt. Er macht ständig solche Spielchen!"
Er verglich die Auftritte des 125 Millionen Euro teuren Neuzugangs mit jenen des berühmten Basketball-Showteams Harlem Globetrotters: "Erinnert ihr euch an die Harlem Globetrotters? Das war eine Truppe, die sich selbst dargestellt hat. Wenn ich mir einige Liverpool-Spieler so anschaue, finde ich, dass Wirtz am ehesten einer ist, der sich mit seinen Fertigkeiten während des Spiels selbst darstellt". Sein Urteil: "Er ist ein Selbstdarsteller. So sehe ich ihn."
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Florian Wirtz und Liverpool bleibt noch eine Titelchance
Cascarino bemängelte bei Wirtz, dass dieser in Liverpool nun anders spiele als zuvor und ihm die Effektivität abhanden gekommen sei. Es stehe außer Frage, dass Wirtz "ein enorm talentierter Junge" sei, aber bei Bayer Leverkusen sei er eben "kein Selbstdarsteller" gewesen: "Er hat seine Dinge dort zwar hin und wieder gemacht, aber er hatte auch einen enormen Einfluss auf die Spielweise der Mannschaft."
Davon sei in England nur wenig zu sehen, so Cascarino: "Wenn ich mir die Zahlen anschaue, was er tatsächlich für die Mannschaft leistet und wie viele Tore er schießt, ist das wirklich wenig."
Wirtz brillierte zuletzt in der Länderspielpause im Trikot der deutschen Nationalmannschaft unter anderem mit einem Gala-Auftritt beim 4:3-Erfolg in der Schweiz. Davon war allerdings bei Liverpools Klatsche in Manchester wenig zu sehen. Dort ging der 22-Jährige mit seinen Mannschaftskameraden unter und verspielte damit die vorletzte Titelchance dieser Saison.
Einzig in der Champions League kann der englische Meister noch auf einen Triumph hoffen. Allerdings wartet im Viertelfinale mit Titelverteidiger PSG eine harte Nuss. Das Hinspiel steigt am Mittwochabend im Parc des Princes.
Wirtz wechselte im vergangenen Sommer von Bayer nach Liverpool, hatte dort aber zunächst große Anpassungsschwierigkeiten an den englischen Fußball und es gab immer wieder Kritik von Ex-Profis. In den vergangenen Wochen waren seine Leistungen allerdings besser geworden.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool:
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton