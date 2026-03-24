"Er liebt ihn!" Aki Watzke treibt beim BVB offenbar großen Transfer im Sommer voran

Watzke bemühe sich demnach "massiv im Hintergrund" darum, dass der Engländer, der Manchester United "zu hundert Prozent" ablösefrei verlassen wird, künftig wieder in Schwarzgelb auflaufen wird. "Er liebt Jadon Sancho", heißt es in dem Sky-Bericht und der 25-Jährige sei mittlerweile vollends darüber informiert, dass der BVB ihn in Person von Watzke unbedingt haben will.

Gleichzeitig habe Sancho, der aktuell noch auf Leihbasis für Aston Villa spielt, einige Anfragen von anderen Klubs. Es sei demnach mittlerweile ein Entscheidung, die der Spieler treffen müsse. Die Tür sei offen und die Dortmunder gehen demnach auch davon aus, dass Sancho für eine Rückkehr zu massiven Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem XXL-Vertrag bei Manchester United bereit sei.