Hans-Joachim Watzke will Jadon Sancho im Sommer offenbar unbedingt zurück zum BVB holen. Wie Sky berichtet, sei besonders der neu gewählte Präsident von Borussia Dortmund der Antreiber eines ablösefreien Transfers.
"Er liebt ihn!" Aki Watzke treibt beim BVB offenbar großen Transfer im Sommer voran
Watzke arbeitet "massiv im Hintergrund" an Sancho-Rückkehr zum BVB
Watzke bemühe sich demnach "massiv im Hintergrund" darum, dass der Engländer, der Manchester United "zu hundert Prozent" ablösefrei verlassen wird, künftig wieder in Schwarzgelb auflaufen wird. "Er liebt Jadon Sancho", heißt es in dem Sky-Bericht und der 25-Jährige sei mittlerweile vollends darüber informiert, dass der BVB ihn in Person von Watzke unbedingt haben will.
Gleichzeitig habe Sancho, der aktuell noch auf Leihbasis für Aston Villa spielt, einige Anfragen von anderen Klubs. Es sei demnach mittlerweile ein Entscheidung, die der Spieler treffen müsse. Die Tür sei offen und die Dortmunder gehen demnach auch davon aus, dass Sancho für eine Rückkehr zu massiven Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem XXL-Vertrag bei Manchester United bereit sei.
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Sancho-Rückkehr: BVB-Zustimmung - aber wie denkt Book?
Die Bild hatte berichtet, dass Sancho beim BVB wohl ein Grundgehalt von fünf bis sechs Millionen Euro angeboten bekommen würde. Damit würde er im Vergleich zu seinem Salär bei den Red Devils in Höhe von kolportierten 16 Millionen Euro im Jahr heftige Abstriche machen.
Die Sport Bild hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass beim BVB intern die Zustimmung für eine Sancho-Rückkehr wachsen würde. Besonders der mittlerweile ehemalige Sportdirektor Sebastian Kehl sei wie Watzke ein klarer Befürworter einer Sancho-Rückkehr gewesen.
Aber auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Niko Kovac hätten positive Signale gegeben und sich zunehmend offen für eine Rückholaktion gezeigt. In der laufenden Diskussionen sollen die Pro-Argumente überwiegen, hieß es damals. Fraglich ist, ob sich durch die Ankunft des neuen Sportdirektors Nils-Ole Book daran etwas verändert haben könnte.
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Sancho beim BVB die beste Version seiner selbst
In Dortmund hatte Sancho zweifellos seine beste Phase. Zwischen 2017 und 2021 entwickelte er sich dort zum Topspieler, später kehrte er noch einmal kurzzeitig per Leihe zurück und erreichte mit dem Team das Champions-League-Finale. Zwischendurch und auch anschließend folgten schwierige Jahre. Bei ManUnited wurde Sancho nie glücklich, auch Leihgeschäfte zu Chelsea und nun bei Aston Villa scheinen nicht von Erfolg gekrönt zu sein.
In der laufenden Saison kommt Sancho in 31 Pflichtspielen auf dürftige drei Vorlagen und ein Tor.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.