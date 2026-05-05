Er kommt aus der PSG-Schule! BVB macht ersten Transfer für 20 Millionen Euro wohl fix

Die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich den Medienberichten zufolge auf der Zielgeraden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro plus Boni in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon an Gadou interessiert gewesen sein.

Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.