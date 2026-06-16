Er ist der Liebling eines Ex-Bayern-Trainers und hat einen 360-fachen Marktwert: BVB schaut angeblich auf Senkrechtstarter

Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez – oder "Manny", wie er sich selbst nennt – wuchs als jüngstes von acht Kindern in einer Familie mit nigerianischen Wurzeln in London auf. Mit dem Fußball begann er im Grundschulalter und wurde dabei nicht sonderlich auffällig. Als körperlich starker Stürmer ging es für ihn los, dann folgte die Versetzung ins Mittelfeld, in dem seine Zweikampfstärke gefragt war. Als er es immerhin in die U18 von Brentford schaffte, sah es plötzlich danach aus, als ob sich eine Tür für ihn öffnen sollte – doch das war nicht der Fall. Mit 17 Jahren folgte der Wechsel in die Jugend von Gillingham, danach erfolglose Leihen zu den nicht unbedingt klangvollen Klubs Sheppey und Margate, der nach einem Monat von ihm genug hatte.

Als die Fußball-Jugend für Manny Fernandez vorbei war, hatte er – positiv formuliert – die freie Wahl. Oder anders ausgedrückt: keinen Verein. Er schloss sich Ramsgate an, in der siebten englischen Liga. Dort habe er "die Körperlichkeit des Fußballs" gelernt, sagte er vor einem Jahr. "Weil der Ball dort die meiste Zeit nicht auf dem Boden ist", ergänzte er. Genau das Richtige für den 1,98 Meter großen Manny Fernandez, um seine Defensivfähigkeiten zu verbessern, denn inzwischen war er zum Innenverteidiger umgeschult worden. Mit Erfolg: Nach nur einem Jahr ging es für ihn mit einem Riesensprung nach oben – immerhin in die dritte englische Liga zu Peterborough.